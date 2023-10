Cosa ha detto il Newcastle su Tonali? Il comunicato e cosa rischia il giocatore

Sandro Tonali sta vivendo momenti decisamente complicati e la sensazione è che il suo caso sia solamente agli inizi. Il centrocampista del Newcastle, infatti, come ben sappiamo è sotto indagine da parte della Procura di Torino per quanto riguarda la questione legata alle scommesse su siti illegali.

La sua posizione sembra essersi ulteriormente complicata dopo l’ammissione dello stesso centrocampista classe 2000 che, secondo quanto trapela, avrebbe non solo effettuato scommesse sul calcio ma, anche e soprattutto, sulle partite del Milan mentre era ancora con i rossoneri. Un vero e proprio guaio.

Un caso che continua a allargarsi e che ora coinvolge il Newcastle. Il club inglese oggi ha emesso un comunicato per fare il punto della situazione. “Il Newcastle United può confermare che Sandro Tonali è oggetto di indagine da parte della Procura italiana e della Federcalcio italiana (FIGC) in relazione ad attività di scommesse illegali”.

La società bianconera conferma il pieno appoggio al giocatore: “Sandro è pienamente impegnato nelle indagini e continuerà a collaborare con tutte le autorità competenti. Lui e la sua famiglia continueranno a ricevere il pieno sostegno del club. A causa di questo processo in corso, Sandro e il Newcastle United non sono in grado di offrire ulteriori commenti in questo momento”.

Foto: LaPresse