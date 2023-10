Cosa ha detto Barella e perché si è sfogato? La reazione sui social e le voci sulle scommesse

Nicolò Barella è uscito allo scoperto dopo le voci che sono circolate nelle ultime ore sul suo conto. Il centrocampista dell’Inter, infatti, è stato messo in causa dalla fonte di Fabrizio Corona, tale Maurizio Petra, il quale ha nominato anche l’ex Cagliari, insieme a Erik Lamela e Emmanuel Gyasi, tra i giocatori coinvolti nel caso scommesse in un’intervista rilasciata al quotidiano La Verità.

Non si è fatta attendere la risposta di Barella, che tramite delle storie su Instagram ha espresso il suo disappunto riguardo a questa notizia: “Sono stato zitto per troppo tempo, nonostante tutto quello che ho letto sul mio conto. Non mi sono mai piaciuti i giochi d’azzardo, figuriamoci le scommesse, per lo più sul mio lavoro. L’unica cosa che mi interessa è tutelare le mie figlie e la mia famiglia da questa me**a. Per questo da oggi passerò per vie legali“.

Barella, che domani sarà impegnato con la sua Inter nella sfida valevole per la nona giornata di campionato con il Torino, ha infine concluso con un’ultima storia, in cui si intravede la foto dell’articolo incriminato: “”Da un giornale che si chiama La Verità ci si aspetterebbe più serietà. L’unica verità è che siete dei pagliacci“, chiude così il classe 1997.

Foto: Lapresse