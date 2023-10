Coppa Davis, come stanno gli avversari dell’Italia ai quarti: il focus sull’Olanda

Manca poco più di un mese all’ultima fase di Coppa Davis. L’Italia di Filippo Volandri è in lizza per un trofeo che manca ormai quarantasette anni, con il trionfo sul Cile del 1976 ancora celebrato. Dal 21 novembre iniziano i quarti di finale a Malaga, sarà l’Olanda l’avversario degli azzurri per un posto tra le migliori quattro. Ma come stanno i tulipani? Andiamo a scoprirlo.

I due singolaristi saranno, per forza di cose, i soliti Tallon Griekspoor e Botic van de Zandschulp. Due giocatori solidi, che non ti regalano sicuramente la partita ogni volta. Seppur i due non stanno vivendo un gran momento di forma. Griekspoor, dopo la finale di Washington persa con Evans, ha vinto solo due partite e a Shanghai si è dovuto ritirare per un malessere.

Nemmeno van de Zandschulp ha impressionato in questo 2023: dopo essere entrato in top 30 a metà stagione, ha inanellato una serie di brutti risultati, scendendo fino alla sessantasettesima posizione del ranking e non incantando nemmeno in Cina. Ma attenzione, perché entrambi si trasformano in Coppa Davis.

Il maggior pericolo arriverà dal doppio, composto da due vecchie volpi come Wesley Koolhof e Matwe Middelkoop. Il primo è il più affermato nel settore: ex numero uno della disciplina, attuale nmero 4 e vincitore delle Finals a Londra nel 2020 con Nikola Mektic e dell’ultima edizione di Wimbledon con Neal Skupski. Giocatore rispettabilissimo anche il secondo, al momento trentanovesimo ma con un passato da numero 18 e due semifinali al Roland Garros in carriera. Nonostante non abbiano mai fatto coppia, i due si intendono a meraviglia.

