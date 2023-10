Coppa Bernocchi 2023, Andrea Bagioli: “Oggi era impossibile superare van Aert”

Finale di stagione in crescendo per Andrea Bagioli, all’ultima annata in maglia Soudal-QuickStep. Il giovane talento azzurro ha colto oggi una buona terza piazza nella Coppa Bernocchi dominata allo sprint da Wout van Aert.

Il commento sulla corsa ai microfoni di Spaziociclismo: “È stata una gara dura, la Jumbo l’ha resa davvero dura. Alla fine, all’ultimo giro siamo rimasti davanti nove corridori, con tre di noi e tre Jumbo. Ci siamo dati cambi tutti insieme, poi Julian ha provato ad attaccare negli ultimi due chilometri, ma la Jumbo ha chiuso”.

Sul finale: “Allo sprint ho provato a seguire Van Aert e a superarlo, ma oggi era impossibile per me. Ho dato tutto quindi non ho rimpianti”.

Il Lombardia la prossima gara: “Ora si guarda a sabato con l’ultimo appuntamento della stagione”.

Photo LiveMedia/Luca Tedeschi