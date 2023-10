Com’è cambiata la classifica dell’Italia nelle qualificazioni agli Europei 2024? La situazione dopo le sfide a Malta e Inghilterra

Due partite, tre punti. Questo è lo score dell’Italia di Luciano Spalletti nella tornata di qualificazioni agli Europei di ottobre, frutto del netto successo su Malta e del ko con l’Inghilterra a Wembley. Due risultati che, a due partite dal termine della fase a gironi, costringerebbe gli azzurri a passare dagli spareggi.

In questo momento il Bel Paese non risulterebbe qualificato alla prossima competizione continentale visto il terzo posto occupato al momento con 10 punti in classifica. L’Inghilterra è salita a quota 16 nel girone C ed è praticamente sicura del proprio posto in Germania, mentre la piazza d’onore è occupata dall’Ucraina, vincitrice 3-1 in casa di Malta e a 13 punti nel raggruppamento, ma con una partita giocata in più, sette contro le sei azzurre.

La sconfitta di ieri sera con i Tre Leoni fa meno male di quanto sembra, poiché l’Italia rimane comunque artefice del proprio destino. La squadra di Spalletti sarà impegnata in due sfide nell’ultima pausa Nazionali, quella di novembre. Diventa adesso necessario vincere con la Macedonia del Nord il prossimo 17 novembre per arrivare allo scontro diretto con gli ucraini con la possibilità di qualificarsi con due risultati su tre.

Se invece non dovesse arrivare un successo contro Elmas e compagni, gli azzurri sarebbero costretti alla vittoria sul campo neutro di Leverkusen per poter così difendere il titolo europeo conquistato nel 2021.

QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024, LA CLASSIFICA

Inghilterra 16 (6 partite)

Ucraina 13 (7 partite)

Italia 10 (6 partite)

Macedonia 7 (6 partite)

Malta 9 (7 partite)

Foto: LaPresse