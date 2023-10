Ciclocross: seconda tappa di Coppa del Mondo a Maasmechelen, van Empel e Nys favoriti

Seconda tappa per la Coppa del Mondo di ciclocross. Dopo l’esordio negli Stati Uniti, a Waterloo, si ritorna in Europa con la stagione che entra nel vivo (a novembre ci saranno ben tre appuntamenti). Si corre domenica in quel di Maasmechelen, ovviamente in programma quattro prove con gli uomini, le donne e gli junior.

Al maschile il favorito è il padrone di casa Thibau Nys, che ha esordito con una vittoria. Il corridore della Baloise Trek Lions va a caccia della doppietta ma dovrà stare attento soprattutto alla coppia di connazionali della Pauwels Sauzen – Bingoal formata da Michael Vanthourenhout ed Eli Iserbyt. Il veterano neerlandese Lars van der Haar è l’unico che al momento può tentare di fermare l’egemonia belga, in attesa dei ritorni in gara di Mathieu van der Poel e Tom Pidcock.

Al femminile invece l’Olanda la fa da padrona. L’attesa è tutta per Fem van Empel, che fino ad ora ha vinto tutte le gare a cui ha partecipato, un quattro su quattro devastante. A sfidarla la connazionale Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck).

In casa Italia presenti al maschile Gioele Bertolini, mentre al femminile al via Sara Casasola e Francesca Baroni.

Foto: Rini Kools / Shutterstock.com