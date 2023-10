Ciclismo, la classifica degli italiani più vincenti nel World Tour 2023: nessuno ha superato quota 2

A testimonianza di una stagione non eccezionale (a dir poco) per il ciclismo italiano su strada al maschile ci sono sicuramente i numeri. A livello World Tour sono arrivate solamente tredici vittorie parziali per gli azzurri, quindici se vogliamo aggiungere anche la Maglia a pois di Giulio Ciccone conquistata alla Grande Boucle e la Maglia Ciclamino di Jonathan Milan alla Corsa Rosa.

Nessuno, per di più, è riuscito a superare quota due: i migliori sono stati Filippo Ganna, vincitore di due cronometro tra Tirreno-Adriatico e Vuelta di Spagna, lo stesso Ciccone (per lui una tappa al Catalunya e una al Delfinato), Alberto Dainese con successi tra Giro e Vuelta, e Milan tra Giro e Guanxi a fine stagione.

VITTORIE ITALIANE NEL WORLD TOUR 2023

Nr. Date Race Winner 13 2023-10-13 Gree-Tour of Guangxi | Stage 2 MILAN Jonathan 12 2023-10-12 Gree-Tour of Guangxi | Stage 1 VIVIANI Elia 11 2023-09-15 La Vuelta Ciclista a España | Stage 19 DAINESE Alberto 10 2023-09-05 La Vuelta Ciclista a España | Stage 10 (ITT) GANNA Filippo 9 2023-08-03 Tour de Pologne | Stage 6 (ITT) CATTANEO Mattia 8 2023-06-11 Critérium du Dauphiné | Stage 8 CICCONE Giulio 7 2023-05-25 Giro d’Italia | Stage 18 ZANA Filippo 6 2023-05-24 Giro d’Italia | Stage 17 DAINESE Alberto 5 2023-05-12 Giro d’Italia | Stage 7 BAIS Davide 4 2023-05-07 Giro d’Italia | Stage 2 MILAN Jonathan 3 2023-03-21 Volta Ciclista a Catalunya | Stage 2 CICCONE Giulio 2 2023-03-06 Tirreno-Adriatico | Stage 1 (ITT) GANNA Filippo 1 2023-01-17 Santos Tour Down Under | Prologue BETTIOL Alberto

Foto: Lapresse