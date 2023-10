Ciclismo, Sonny Colbrelli nuovo DS della Bahrain-Victorious 2024

Sonny Colbrelli è pronto ad aprire una nuova pagina della sua vita. Cambiata inesorabilmente nel marzo 2022, quando un arresto cardiorespiratorio al termine della prima tappa del Giro di Catalogna ha interrotto la sua carriera di ciclista, che aveva appena preso il volo dopo i successi agli Europei e alla Parigi-Roubaix dell’anno precedente. Adesso è però pronto a rientrare nel mondo del ciclismo, stavolta da direttore sportivo.

L’azzurro entrerà a far parte dell’equipe di direttori sportivi della Bahrain-Victorious, sua ultima squadra, dal prossimo anno, dando così seguito alla sua attività di ambasciatore della scorsa stagione con la maglia emiratina.

Il direttore generale della Bahrain-Victorious Milan Erzen si è così espresso: “Sonny farà il corso da direttore sportivo UCI nelle prossime settimane. Sarà sicuramente più coinvolto nella gestione della squadra, soprattutto nelle Classiche del Nord. Colbrelli era già stato spesso con noi alle corse in questo 2023 e l’anno prossimo avrà un ruolo maggiore. Lui è una leggenda, i giovani corridori lo vedevano in televisione e ora potranno lavorare con lui durante le gare. Questa può essere una grande motivazione per loro”.

Sarà strano rivedere Sonny nell’ammiraglia e non in bicicletta, ma almeno potrà tornare nel mondo che tanto ha amato e tanto gli stava dando negli ultimi anni di carriera. Ora tornerà a farlo seduto in auto, creando nuove tattiche e incitando i suoi ragazzi, probabilmente tra Giro d’Italia e classiche del Nord.

Foto: LaPresse