Ciclismo: Rui Costa cambia squadra e passa alla EF Education-EasyPost

A dieci anni dal suo trionfo più importante, quello clamoroso ai Mondiali di Firenze, Rui Costa ha trovato una seconda giovinezza, trovando cinque vittorie (una anche alla Vuelta) e piazzamenti di lusso in un 2023 da sogno.

Dopo l’annata alla Intermarché – Circus – Wanty il portoghese cambierà squadra in vista della prossima stagione: ha firmato infatti un contratto con la EF Education-EasyPost.

Le sue parole: “Tutti, me compreso, possono crescere a fianco dei corridori più giovani. Cresco ogni anno, imparando nonostante la mia età. È vero che mi piace aiutare, ma mi piace anche imparare e migliorare. È una passione. Sono un professionista già da circa 17 anni e sono ancora emozionato come lo ero 15 anni fa, quando il ciclismo era tutto per me. La motivazione è qualcosa che cresce mentre vivi il ciclismo. Voglio migliorare ogni anno“.

E ancora: “L’obiettivo è di continuare a vincere. Iniziare questa stagione vincendo e finire vincendo mi motiva ancor di più per il prossimo anno. Voglio continuare nella stessa direzione. Questo è il mio obiettivo. Non vedo l’ora che arrivi il prossimo anno e che mi integri nella squadra. Cercheremo di ottenere dei buoni risultati e partiremo motivati, che è la cosa più importante”.

Foto: Lapresse