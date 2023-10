Giro d’Italia 2024: tutte le Regioni e le Province attraversate tappa per tappa

La stagione del grande ciclismo è appena terminata, tuttavia la mente è già rivolta all’anno che verrà. A Trento è stato svelato il percorso del Giro d’Italia 2025, che partirà dal Piemonte e si concluderà a Roma. Via da Venaria Reale per poi scendere lo Stivale e risalire per affrontare le grandi montagne nell’ultima settimana, con nel mezzo due cronometro individuali.

Il Giro d’Italia 2023 toccherà 17 delle 20 Regioni italiane: all’appello mancheranno solo Calabria, Sicilia e Sardegna. La partenza è prevista sabato 4 maggio, in Piemonte, da Venaria Reale. Sarà invece il suggestivo scenario della capitale ad ospitare l’arrivo domenica 26 maggio. Andiamo a scoprire, tappa per tappa, tutte le Regioni e le Province attraversate dal Giro d’Italia 2024.

GIRO D’ITALIA 2024: REGIONI E PROVINCE ATTRAVERSATE

PRIMA TAPPA: Venaria Reale-Torino, 136 km

Regioni: Piemonte.

Province: Torino, Asti.

SECONDA TAPPA: San Francesco al Campo-Oropa, 154 km

Regioni: Piemonte.

Province: Torino, Vercelli, Biella.

TERZA TAPPA: Novara-Fossano, 165 km

Regioni: Piemonte.

Province: Novara, Vercelli, Alessandria, Asti, Cuneo.

QUARTA TAPPA: Acqui Terme-Andora, 187 km

Regioni: Piemonte, Liguria.

Province: Alessandria, Savona.

QUINTA TAPPA: Genova-Lucca, 176 km

Regioni: Liguria, Toscana.

Province: Genova, La Spezia, Massa Carrara, Lucca.

SESTA TAPPA: Viareggio-Rapolano Terme, 177 km

Regioni: Toscana.

Province: Lucca, Pisa, Siena.

SETTIMA TAPPA: Foligno-Perugia, 37,2 km (cronometro individuale)

Regioni: Umbria.

Province: Perugia.

OTTAVA TAPPA: Spoleto-Prati di Tivo, 153 km

Regioni: Umbria, Lazio, Abruzzo.

Province: Perugia, Rieti, Aquila, Teramo.

NONA TAPPA: Avezzano-Napoli, 206 km

Regioni: Abruzzo, Lazio, Campania.

Province: Aquila, Frosinone, Latina, Caserta, Napoli.

DECIMA TAPPA: Pompei-Cusano Mutri, 141 km

Regioni: Campania

Province: Napoli, Caserta, Benevento, Avellino.

UNDICESIMA TAPPA: Foiano di Valfortore-Francavilla al Mare, 203 km

Regioni: Campania, Puglia, Molise, Abruzzo

Province: Benevento, Foggia, Campobasso, Chieti.

DODICESIMA TAPPA: Martinsicuro-Fano, 183 km

Regioni: Abruzzo, Marche.

Province: Teramo, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Ancona, Pesaro Urbino.

TREDICESIMA TAPPA: Riccione-Cento, 179 km

Regioni: Emilia Romagna.

Province: Rimini, Forlì Cesena, Ravenna, Bologna.

QUATTORDICESIMA TAPPA: Castiglione delle Stiviere-Desenzano del Garda, 31 km (cronometro individuale)

Regioni: Lombardia.

Province: Mantova, Brescia.

QUINDICESIMA TAPPA: Manerba del Garda-Livigno, 220 km

Regioni: Lombardia.

Province: Brescia, Sondrio.

SEDICESIMA TAPPA: Livigno-Santa Cristina Val Gardena, 202 km

Regioni: Lombardio, Trentino Alto Adige.

Province: Sondrio, Bolzano.

DICIASSETTESIMA TAPPA: Selva di Val Gardena-Passo del Brocon, 155 km

Regioni: Trentino Alto Adige.

Province: Bolzano-Trento.

DICIOTTESIMA TAPPA: Fiera di Primiero-Padova, 166 km

Regioni: Trentino Alto Adige, Veneto.

Province: Trento, Belluno, Treviso, Venezia, Padova.

DICIANNOVESIMA TAPPA: Martegliano-Sappada, 155 km

Regioni: Friuli Venezia Giulia.

Province: Udine, Pordenone.

VENTESIMA TAPPA: Alpago-Bassano del Grappa, 175 km

Regioni: Veneto

Province: Belluno, Vicenza.

VENTUNESIMA TAPPA: Roma-Roma, 126 km

Regioni: Lazio.

Province: Roma.

Foto: Lapresse