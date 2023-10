Ciclismo: i ranking UCI di fine stagione. Tadej Pogacar domina, Ganna 15mo mentre l’Italia è ottava tra le nazioni

Si è praticamente conclusa la stagione del ciclismo internazionale. Sono state stilate per l’ultima volta in questa annata le classifiche UCI riguardanti i corridori e le varie nazioni. A livello individuale domina Tadej Pogacar: per lui quest’anno il secondo posto al Tour de France, condito però dalle vittorie tra Fiandre e Lombardia. Seguono Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel. Il primo degli azzurri è Filippo Ganna, in quindicesima piazza.

Tra i Paesi davanti il Belgio che precede Danimarca e Slovenia. Classifica importante perché assegna i posti per le prossime Olimpiadi: contingente pieno anche per Gran Bretagna e Francia, mentre Spagna, Paesi Bassi ed Italia, ottava in graduatoria, dovranno accontentarsi di un corridore in meno.

RANKING UCI INDIVIDUALE

1 POGAČAR Tadej SLO UAE TEAM EMIRATES 7695 .86 2 VINGEGAARD Jonas DEN JUMBO-VISMA 6304 .07 3 +1 EVENEPOEL Remco BEL SOUDAL QUICK-STEP 5631 .71 4 -1 ROGLIČ Primož SLO JUMBO-VISMA 5603 .36 5 VAN AERT Wout BEL JUMBO-VISMA 4762 6 PEDERSEN Mads DEN LIDL-TREK 4606 .14 7 VAN DER POEL Mathieu NED ALPECIN-DECEUNINCK 4163 8 YATES Adam Richard GBR UAE TEAM EMIRATES 4007 .86 9 PHILIPSEN Jasper BEL ALPECIN-DECEUNINCK 3912 10 GONÇALVES ALMEIDA Joao Pedro POR UAE TEAM EMIRATES 3110 .62 11 YATES Simon Philip GBR TEAM JAYCO ALULA 3087 .29 12 +1 HIRSCHI Marc SUI UAE TEAM EMIRATES 2997 13 -1 SKJELMOSE Mattias DEN LIDL-TREK 2908 .14 14 +1 DE LIE Arnaud BEL LOTTO DSTNY 2891 15 -1 GANNA Filippo ITA INEOS GRENADIERS 2877 16 KUSS Sepp USA JUMBO-VISMA 2612 .5 17 BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello ESP BAHRAIN VICTORIOUS 2432 .14 18 LAPORTE Christophe FRA JUMBO-VISMA 2311 19 LANDA MEANA Mikel ESP BAHRAIN VICTORIOUS 2283 .62 20 +1 MOHORIC Matej SLO BAHRAIN VICTORIOUS 2230 21 +1 PINOT Thibaut FRA GROUPAMA – FDJ 2207 22 +1 HEALY Ben IRL EF EDUCATION – EASYPOST 2163 23 +1 KÜNG Stefan SUI GROUPAMA – FDJ 2065 .57 24 +1 GROVES Kaden AUS ALPECIN-DECEUNINCK 2043 .25 25 -5 POWLESS Neilson USA EF EDUCATION – EASYPOST 2042 .71 26 VLASOV Aleksandr *** BORA – HANSGROHE 2040 .55 27 MADOUAS Valentin FRA GROUPAMA – FDJ 2024 28 PIDCOCK Thomas GBR INEOS GRENADIERS 1989 29 AYUSO PESQUERA Juan ESP UAE TEAM EMIRATES 1943 .62 30 +1 KOOIJ Olav NED JUMBO-VISMA 1907 .57 31 -1 THOMAS Geraint GBR INEOS GRENADIERS 1838 32 BENOOT Tiesj BEL JUMBO-VISMA 1773 33 GALL Felix AUT AG2R CITROEN TEAM 1741 34 BAGIOLI Andrea ITA SOUDAL QUICK-STEP 1680 35 +5 JORGENSON Matteo USA MOVISTAR TEAM 1665 36 +2 MARTIN GUYONNET Guillaume FRA COFIDIS 1657 37 -1 HINDLEY Jai AUS BORA – HANSGROHE 1652 38 +9 COSTA Rui POR INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY 1634 .88 39 -2 RODRIGUEZ CANO Carlos ESP INEOS GRENADIERS 1618 40 -1 GAUDU David FRA GROUPAMA – FDJ 1597 .57

RANKING UCI NAZIONI

1 BELGIUM BEL 23090 .71 2 DENMARK DEN 18779 .56 3 SLOVENIA SLO 16498 .34 4 GREAT BRITAIN GBR 14331 .47 5 FRANCE FRA 13826 .36 6 SPAIN ESP 13493 .38 7 +1 NETHERLANDS NED 11706 .63 8 -1 ITALY ITA 11621 .9 9 AUSTRALIA AUS 10074 .2 10 UNITED STATES USA 9702 .64 11 SWITZERLAND SUI 7436 .92 12 PORTUGAL POR 6639 .91 13 COLOMBIA COL 6256 .61 14 NORWAY NOR 6228 .14 15 GERMANY GER 5770 .95

