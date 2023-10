Ciclismo, presentate le richieste di licenza UCI: le squadre World Tour e Professional per il 2024

L’Unione Ciclistica Internazionale ha comunicato la lista delle squadre che hanno inviato la prima tranche di documenti necessari per ottenere le licenze UCI per la stagione 2024. Le stesse liecenze verranno assegnate il prossimo 12 dicemebre. Non ci sono sorprese nel World Tour, dove sono pervenute 18 richieste ovvero tutte le 18 compagini già presenti nella massima divisione.

Tra le Professional ci sono invece 17 domande, mancano Human Powered Health e Bolton Equities Black Spoke, ma spunta la TDT-Unibet. Presenti anche i team italiani Eolo-Kometa, Bardiani CSF Faizanè e Corratec. Di seguito la lista completa della richiesta di licenze presentate all’UCI per il 2024.

RICHIESTA LICENZE UCI CICLISMO 2023

WORLDTOUR

AG2R CITROEN TEAM

ALPECIN – DECEUNINCK

ARKEA-B&B HOTELS

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

BAHRAIN VICTORIOUS

BLANCO PRO CYCLING TEAM

BORA – HANSGROHE

COFIDIS

EF EDUCATION – EASYPOST

GROUPAMA – FDJ

INEOS GRENADIERS

INTERMARCHÉ –WANTY

LIDL – TREK

MOVISTAR TEAM

SOUDAL QUICK-STEP

TEAM DSM – FIRMENICH

TEAM JAYCO ALULA

UAE TEAM EMIRATES

PROFESSIONAL

BINGOAL WB

BURGOS – BH

CAJA RURAL-SEGUROSRGA

CORRATEC

EOLO-KOMETA CYCLING TEAM

EQUIPO KERN PHARMA

EUSKALTEL – EUSKADI

ISRAEL – PREMIER TECH

LOTTO DSTNY

Q36.5 PRO CYCLING TEAM

TDT – UNIBET

TEAM FLANDERS – BALOISE

TEAM NOVO NORDISK

TOTALENERGIES

TUDOR PRO CYCLING TEAM

UNO-X MOBILITY

VF GROUP-BARDIANI CSF-FAIZANE’

Foto: Lapresse