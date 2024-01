Quando inizia il ciclismo? Il calendario delle prime gare 2024: non esiste più il Tour de San Juan

La stagione del grande ciclismo inizierà ufficialmente con il Tour Down Under, corsa a tappe di livello World Tour che si disputerà in Australia dal 16 al 21 gennaio. Sono previste sei frazioni in terra oceanica, dove si consumerà il primo appuntamento di un’annata agonistica che si preannuncia particolarmente ricca, avvincente e appassionante. Il Tour de San Juan, che nel 2023 era ritornato dopo la pausa per pandemia, non andrà invece in scena: gli organizzatori hanno chiesto una pausa per ragioni economiche.

Il World Tour proseguirà poi il 28 gennaio con la Cadel Evans Great Ocean Road Race, mentre in Europa si correrà dal 31 gennaio al 4 febbraio con la Volta Valenciana. Si inizierà poi a entrare nel vivo a febbraio con Tour of Oman (10-14), Clasica de Almeria (11), Volta Algarve (14-18) e Vuelta Andalucia (14-18), mentre il primo vero appuntamento da non perdere è l’UAE Tour: corsa a tappe di livello World Tour dal 19 al 25 febbraio.

CALENDARIO CICLISMO 2024: LE PRIME GARE DELLA STAGIONE

16-21 gennaio Santos Tour Down Under

28 gennaio Cadel Evans Great Ocean Road Race

31 gennaio-4 febbraio Volta Valenciana

10 febbraio Figueira Champions Classic

10-14 febbraio Tour of Oman

11 febbraio Clasica de Almeria

14-18 febbraio Volta Algarve

14-18 febbraio Vuelta Andalucia

19-25 febbraio UAE Tour

24 febbraio Faun-Ardèche Classic

24 febbraio Omloop Het Nieuwsblad

25 febbraio Faun Drome Classic

25 febbraio Kuurne-Brussel-Kuurne

28 febbraio Trofeo Laigueglia

