Ciclismo, i fornitori di maglie per il 2024: tutti i marchi delle squadre World Tour. Ci sono sei aziende italiane!

Siamo nel pieno del lungo periodo invernale durante il quale i ciclisti si allenano per farsi trovare pronti in vista dell’inizio della prossima stagione. Il gruppo aspetta di tornare in strada per un 2024 molto ricco e intenso e questo periodo serve anche per conoscere i compagni di squadra, per fare un po’ di gruppo durante i raduni, per provare i nuovi materiali.

Alcune squadre del World Tour hanno infatti cambiato i propri fornitori e diversi atleti si sono spostati di formazione, dunque bisogna testare le nuove biciclette: capire i segreti dei mezzi è cruciale per ottenere determinati risultati e non bisogna lasciare nulla al caso. Quali saranno i fornitori di maglie delle squadre World Tour per il 2024?

MARCHE MAGLIE SQUADRE WORLD TOUR CICLISMO 2023

Alpecin-Deceuninck (Paesi Bassi): Kalas

Astana Qazaqstan (Kazakhstan): Biemme

Bahrain Victorious (Bahrain): Alé

Bora-hansgrohe (Germania): Sportful

Cofidis (Francia): Mobel

Decathlon AG2R La Mondiale (Francia): Rosti

EF Education-EasyPost (USA): Rapha

Groupama-FDJ (Francia): Alé

Ineos Grenadiers (Gran Bretagna): Gobik

Intermarché-Wanty-Gobert (Belgio): Nalini

Lidl Trek (USA): Santini

Movistar (Spagna): Gobik

Soudal-QuickStep (Belgio): Castelli

Arkéa-B&B Hotels (Francia): Ekoi

Team dsm-firmenich (Paesi Bassi): Nalini

Team Jayco-AlUla (Australia): Alé

Team Visma | Lease a Bike (Paesi Bassi): AGU

UAE Team Emirates (Emirati Arabi Uniti): Pissei

Foto: Lapresse