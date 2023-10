Ciclismo, la Bardiani trova un nuovo sponsor e cambia nome in vista del 2024

Novità per il #GreenTeam a partire dal 2024. Nuovo sponsor per la Bardiani che cambierà nome in vista della prossima stagione: la squadra italiana si chiamerà VF Group – Bardiani CSF – Faizanè.

Le parole del team manager Roberto Reverberi: “Siamo felicissimi di questa partnership, è un’azienda giovane che condivide la nostra stessa filosofia. I nostri giovani stanno facendo esperienza in corse di primo livello, confrontandosi con i migliori corridori del mondo, abbiamo visto grandi miglioramenti in tutti i nostri atleti Under23 e puntiamo ovviamente a trattenerli e far sì che possano correre da protagonisti. Ringrazio Vincenzo Oliva che ha deciso di crescere insieme a noi e daremo il massimo per ripagare la fiducia riposta nella nostra squadra”.

Il commento di Vincenzo Oliva, direttore generale del nuovo sponsor: “Siamo orgogliosi di diventare title sponsor della Bardiani CSF Faizanè. Il team è giovane e ambizioso, e condivide i nostri valori di professionalità, passione e impegno. Crediamo che questa partnership possa essere un’opportunità di crescita per entrambe le parti”.

Ricordiamo che la compagine di Reverberi punta ovviamente a farsi vedere nelle corse italiane, tra le quali anche il Giro, e tra le sue fila può contare su un giovane di talento come Giulio Pellizzari, tra gli azzurri più di prospettiva nel panorama tricolore.