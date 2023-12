Ciclismo, i corridori delle squadre Professional italiane per il 2024: le rose di Bardiani, Polti e Corratec

Saranno tre le squadre Professional (Pro Teams) italiane presenti al via della prossima stagione del ciclismo su strada. Confermato lo sponsor per il Team Corratec – Selle Italia, cambiano invece Polti-Kometa (ex Eolo) e VF Group-Bardiani CSF-Faizanè.

Diversi nomi nuovi, alcune perdite importanti (da Vincenzo Albanese a Lorenzo Fortunato), tanti volti italiani, da riscoprire come Matteo Fabbro, e anche giovani da seguire come Giulio Pellizzari. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutte e tre le compagini azzurre.

Polti-Kometa

Corridore Età BAIS Davide 25 BAIS Mattia 27 DE CASSAN Davide 21 DOUBLE Paul 27 FABBRO Matteo 28 FETTER Erik 23 GAROSIO Andrea 29 GÓMEZ Germán Darío 22 LONARDI Giovanni 27 MAESTRI Mirco 32 MARTIN David 24 MARTÍN Alex 23 MUÑOZ Francisco 22 PEÑALVER Manuel 24 PIETROBON Andrea 24 PIGANZOLI Davide 21 RESTREPO Jhonatan 29 SERRANO Javier 22 SEVILLA Diego Pablo 27 TERCERO Fernando 21

Team Corratec – Selle Italia

Corridore Età AMELLA Matteo 22 BALDACCINI Davide 25 BONIFAZIO Niccolò 30 CONTI Valerio 30 DARBELLAY Valentin 26 DEBONS Antoine 25 MARECZKO Jakub 29 MASOTTO Giulio 24 MONACO Alessandro 25 MURGANO Marco 25 OLIVERO Simone 22 PONOMAR Andrii 21 QUARTUCCI Lorenzo 24 SBARAGLI Kristian 33 STEWART Mark 28 STÖCKLI Jan 24 TSARENKO Kyrylo 23 ZAMBELLI Samuele 25

VF Group-Bardiani CSF-Faizanè

Corridore Età BIAGINI Federico 20 COLNAGHI Luca 24 CONFORTI Lorenzo 19 COVILI Luca 26 FIORELLI Filippo 29 GABBURO Davide 30 LUCCA Riccardo 26 MAGLI Filippo 24 MARCELLUSI Martin 23 MARTINELLI Alessio 22 PALETTI Luca 19 PELLIZZARI Giulio 20 PINARELLO Alessandro 20 PINAZZI Mattia 22 ROJAS Vicente 21 SCALCO Matteo 19 TAROZZI Manuele 25 TOLIO Alex 23 TONELLI Alessandro 31 TURCONI Filippo 18 ZANONCELLO Enrico 26 ZOCCARATO Samuele 25

Foto: Lapresse