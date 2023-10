Ciclismo, Kevin Colleoni firma un biennale con l’Intermarché-Circus-Wanty: “Un passo importante per la mia carriera”

Dopo tre anni con la maglia del Team Jayco AlUla, l’italiano Kevin Colleoni è pronto per vivere una nuova avventura: il classe 1999 si trasferirà dall’1 gennaio 2024 all’Intermarché-Circus-Wanty, squadra belga del WorldTour per cui corrono anche gli azzurri Lorenzo Rota, Simone Petilli e Francesco Busatto. Colleoni, che è reduce da una stagione non di certo rosea (soprattutto per via dei tanti infortuni che non gli hanno permesso di continuare quanto di buono fatto nel 2022), ha firmato un contratto per due stagioni e ora spera di poter partecipare per la prima volta a un Grande Giro.

“Questa nuova avventura con la Intermarché-Circus-Wanty rappresenta un passo importante nella mia carriera – ha affermato Kevin (fonte: Spaziociclismo) –. Sono convinto di entrare in un ambiente in cui avrò l’opportunità di crescere come corridore. Ad esempio, la direzione sportiva supporta la mia ambizione di partecipare per la prima volta a un Grande Giro, il che rappresenterebbe una svolta importante per la mia crescita”.

Il 24enne bergamasco ha poi aggiunto: “Ho tanta voglia di dimostrare quello di cui sono capace e di lasciarmi alle spalle questo lungo periodo di problemi fisici. La mia nuova squadra crede nelle mie capacità ed è mia intenzione ringraziarli per questa fiducia dando il massimo e ottenendo risultati”.

Foto: LaPresse