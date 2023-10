Ciclismo, Italia con 7 azzurri alle Olimpiadi 2024: squadra maschile ridotta a Parigi, en-plein tra le donne

L’Italia del ciclismo sarà presente con sette atleti alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il percorso di qualificazione si è ufficialmente concluso con la pubblicazione del Ranking UCI di fine stagione, il quale ha decretato il numero di posti che ogni Paese avrà a disposizione per la prossima rassegna a cinque cerchi. La Nazionale maschile sarà composta soltanto da tre elementi, mentre quella femminile potrà contare sul contingente massimo previsto dal regolamento (quattro cicliste).

L’Italia maschile occupa infatti l’ottavo posto in classifica e il regolamento prevedeva l’en-plein soltanto per i Paesi piazzati tra il primo e il quinto posto, poi si scendeva a tre pass per quelli tra la sesta e la decima piazza, due biglietti per chi colloca tra undicesima e ventesima posizione, un solo tagliando per quelle Nazioni tra 21mo e 45mo posto. Belgio, Danimarca, Slovenia, Gran Bretagna e Francia avranno a disposizione quattro posti; Italia, Spagna, Olanda, Australia e USA dovranno accontentarsi di tre.

Sul fronte femminile, invece, l’Italia è seconda e sarà dunque ai nastri di partenza con quattro atlete al pari di Olanda, Belgio, Svizzera, Gran Bretagna. Tre pass per Polonia, Australia, Francia, Germania e Canada. L’Italia potrà schierare due uomini nella prova a cronometro, grazie all’argento conquistato da Filippo Ganna ai Mondiali, e una donna nella gara contro il tempo. Va precisato che i posti non sono nominali e che saranno i Commissari Tecnici ad effettuare le convocazioni a loro completa discrezione.

Foto: Lapresse