Chiara Consonni vince il Tour of Chongming Island! Tappa e sigillo finale da World Tour

Chiara Consonni ha vinto il Tour of Chongming Island, evento di livello World Tour che, insieme al Tour of Guangxi di settimana prossima, chiude la stagione del grande ciclismo femminile. La portacolori dell’UAE Team si è imposta nella terza e ultima frazione, giganteggiando in volata sul circuito completamente pianeggiante di Chongming New City Park.

La 24enne, che nei giorni precedenti era stata quarta e seconda al traguardo nella stessa località cinese, ha preceduto all’arrivo la polacca Daria Pikulik (Human Powered Health) e l’ottima Martina Fidanza (Ceratiziz-WNT), mentre Rachele Barbieri (Liv Racing TeqFind) ha concluso in sesta posizione. Da annotare anche il nono posto di Elena Pirrone (Israel Premier Tech Roland).

Grazie agli abbuoni, Chiara Consonni è riuscita a balzare al comando della classifica generale con 9 secondi di vantaggio sull’olandese Mylène De Zoete (Ceratizit-WNT) e 10” su Pikulik, quinta piazza per Martina Fidanza a 14”. Chiara Consonni aveva già festeggiato tre volte nel corso di questa annata agonistica: alla nona tappa del Giro d’Italia, al Trofee Maarten Wynants e al Grote Prijs Beerens. Ora nel suo tabellino personale figurano quattordici sigilli, tra cui spicca quello alla Dwars door Vlaanderen nel 2022.

Foto: Lapresse