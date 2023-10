Veneto Classic 2023 oggi in tv: orario, programma, streaming, altimetria, favoriti. Marc Hirschi a caccia del bis

Terza edizione per la Veneto Classic, corsa che va a chiudere il calendario delle corse ciclistiche in terra italiana. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria, favoriti e programma.

PERCORSO VENETO CLASSIC 2023

Partenza da Mel, in provincia di Belluno, per arrivare a Bassano del Grappa dopo 195 km. Fatta eccezione per qualche breve tratto di saliscendi, i primi 85 km di corsa saranno quasi del tutto pianeggianti. A quel punto però la corsa inizierà ad entrare nel vivo con il primo circuito de La Rosina, lungo 12,6 km e che andrà ripetuto 4 volte, una in più rispetto all’edizione dello scorso anno. La salita della Rosina, punto focale dell’anello, misura 2.1 km con una pendenza media del 6.5%.

Si uscirà dal primo circuito con 60 km ancora da percorrere per entrare poco dopo nel secondo circuito, quello de La Tisa. Lo strappo della Tisa, con i suoi 330 metri in pavè con pendenze durissime, fino al 15%, verrà percorsa una volta prima di entrare nel circuito di 12.4 km da ripetere tre volte. In totale dunque saranno quattro i passaggi sull’esigente asperità.

Si uscirà dal circuito con 17 km da percorrere ma gli ostacoli non sono terminati: un punto importantissimo della corsa potrà infatti essere la salita di Diesel Farm, 1300 metri con strada sterrata e pendenza media del 10.9%. L’ultimo strappo sarà poi quello di Contrà Soarda, coi suoi 400 metri al 13%. Da lì mancheranno appena 4000 metri al traguardo di Piazza Libertà.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Tutti contro Marc Hirschi, che si è disimpegnato benissimo in questo finale di stagione e va a caccia della doppietta dopo il trionfo del 2022, trascinato anche da una super UAE Emirates. A sfidarlo Michael Matthews (Jayco AlUla) e Benoit Cosnefroy (AG2R Citroen). Tra gli uomini più in forma al momento Florian Vermeersch (Lotto Dstny): medaglia nel Mondiale gravel e vittoria alla Serenissima. In casa azzurra c’è il campione italiano Simone Velasco (Astana Qazaqstan), con lui anche Samuele Battistella che si è aggiudicato la prima edizione.

PROGRAMMA VENETO CLASSIC 2023

Domenica 15 ottobre

Veneto Classic – Mel-Bassano del Grappa (195 km)

Orario di partenza: 12.00

Orario d’arrivo previsto: 16.20-40 circa

PROGRAMMA VENETO CLASSIC 2023: DOVE VEDERE LA GARA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 HD dalle 15.15

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport.it, DAZN e Discovery+ dalle 14.30

Diretta live streaming: OA Sport dalle 12.00

Foto: Lapresse