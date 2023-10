Chi sono i sei italiani nella top del ranking ATP? La classifica dei tennisti: c’è un nuovo ingresso, Sinner guida

Cinque tennisti italiani hanno iniziato la settimana nella top-100 del ranking ATP. Jannik Sinner si era issato al quarto posto della classifica mondiale dopo il trionfo nel torneo ATP 500 di Pechino e aveva difeso il piazzamento nel Masters 1000 di Shanghai, grazie anche alla sconfitta di Andrey Rublev nell’atto conclusivo contro Hubert Hurkacz. L’altoatesino ha eguagliato il miglior piazzamento di un giocatore del Bel Paese e campeggia con 5.000 punti all’attivo alle spalle di Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev.

Lorenzo Musetti ha invece perso un paio di posizioni negli ultimi giorni, visto che non ha potuto difendere il sigillo ottenuto dodici mesi fa a Napoli. Il toscano occupa il 22mo posto con 1.640 punti all’attivo, a ottanta lunghezze di ritardo dal cileno Nicolas Jarry che chiude la top-20. Matteo Arnaldi non è sceso in campo questa settimana, proprio come Sinner e Musetti, indietreggiando così di tre posizioni. Il 22enne resta comunque il terzo italiano in classifica, occupando la 46ma piazza con 1.000 punti. Lorenzo Sonego ha invece giocato a Stoccolma, è uscito agli ottavi di finale ma ha comunque recuperato un paio di posizioni ed è 53mo con 935 punti, a 15 lunghezze dalla top-50 chiusa dal canadese Denis Shapovalov.

Bisogna poi scendere all’88mo posto per trovare Matteo Berrettini, che ha perso 25 posizioni non potendo difendere la finale di Napoli. Il romano non gioca dagli US Open e la sua stagione potrebbe finire anzitempo. Tra l’altro il 27enne potrebbe perdere anche delle posizioni nel corso di questo fine settimana, dipenderà dai risultati di alcuni avversari. Potrebbero superarlo: il russo Pavel Kotov, vincendo la semifinale del torneo ATP 250 di Stoccolma contro il serbo Miomir Kecmanovic; Flavio Cobolli vincendo il Challenger di Olbia (al momento il 21enne è in semifinale); il tedesco Maximilian Marterer, vincendo il torneo ATP 250 di Anversa (al momento il 28enne è in semifinale); il francese Gael Monfils, vincendo il torneo ATP 250 di Stoccolma (al momento il 37enne è in semifinale).

Il nuovo ingresso in top-100 è quello di Flavio Cobolli, balzato al 98mo posto virtuale con la semifinale al Challenger di Olbia. Il 21enne ha scalato otto posizioni, ma per essere sicuro di rimanere in top-100 dovrà vincere la semifinale contro lo slovacco Alex Molcan oppure sperare che massimo due inseguitori lo superino. Possono farlo il tedesco Maximilian Marterer (vincendo la semifinale nel torneo ATP 250 di Anversa), lo slovacco Alex Molcan (vincendo il torneo di Olbia), lo statunitense Aleksandar Kovacevic (vincendo il Challenger di Shenzhen), il francese Gael Monfils (vincendo l’ATP 250 di Stoccolma). Tra l’altro se Cobolli dovesse alzare al cielo il trofeo supererebbe Matteo Berrettini.

RANKING ATP ITALIANI

4. Jannik Sinner 5.000 punti

22. Lorenzo Musetti 1.640 punti

46. Matteo Arnaldi 1.000 punti

53. Lorenzo Sonego 935 punti

88. Matteo Berrettini 682 punti (potrebbe perdere posizioni)

98. Flavio Cobolli 610 punti (potrebbe perdere o guadagnare posizioni)

Foto: Lapresse