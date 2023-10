Chi gioca oggi in Europa League? Calendario partite 5 ottobre: programma, tv, streaming Sky, TV8 e DAZN

Quest’oggi, giovedì 5 ottobre, la UEFA Europa League è pronta a tornare in scena. Per la seconda competizione europea per club, tra le 18.45 e le 21.00, calcheranno i vari terreni di gioco sparsi per tutto il continente tutte le formazioni che stanno partecipando alla fase a gironi della manifestazione: si tratterà del secondo turno. Spiccano innanzitutto, tra le tante gare, le sfide con le due italiane come protagoniste.

Alle 18.45 direttamente da Lisbona e all’interno dello Stadio José Alvalade, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini dovrà affrontare in un’ostica partita lo Sporting. Dopo la vittoria casalinga contro il Rakow, i bergamaschi, dovranno superare i portoghesi che, a loro volta, hanno trionfato per 1-2 sullo Sturm Graz nella prima partita.

Alle 21.00 invece, sarà il momento della Roma di José Mourinho. Avversario il Servette di Rene Weiler, che partirà nettamente sfavorito anche per la sconfitta rimediata nel corso del primo turno contro lo Slavia Praga. Non mancheranno però, tante altre partite avvincenti.

Tutte le partite dell’edizione 2023-24 della UEFA Europa League saranno tramesse da DAZN, Sky, NOW e Sky Go. Ricordiamo che sia Sky Sport (sul canale 251) che DAZN ci saranno i canali Diretta Gol dove poter vedere le azioni salienti di tutte le partite. Ecco di seguito il calendario del 2° turno.

CALENDARIO EUROPA LEAGUE OGGI (5 OTTOBRE): LE GARE

Giovedì 5 ottobre

Ore 18.45 – Sporting-Atalanta – Diretta tv su Sky Sport 252, Sky Sport Uno (canale 201), Diretta Gol (Sky Sport 251). Diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN

Ore 18.45 – Friburgo-West Ham – Diretta tv su Sky Sport 254, Diretta Gol (Sky Sport 251). Diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN

Ore 18.45 – TSC-Olympiacos – Diretta tv su Diretta Gol (Sky Sport 251). Diretta streaming su Sky Go, DAZN

Ore 18.45 – Marsiglia-Brighton – Diretta tv su Sky Sport 253, Sky Sport Calcio (canale 202), Diretta Gol (Sky Sport 251). Diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN

Ore 18.45 – AEK Atene-Ajax – Diretta tv su Diretta Gol (Sky Sport 251). Diretta streaming su Sky Go, DAZN

Ore 18.45 – Betis-Sparta Praga – Diretta tv su Diretta Gol (Sky Sport 251). Diretta streaming su Sky Go, DAZN

Ore 18.45 – Aris Limassol-Rangers – Diretta tv Diretta Gol (Sky Sport 251). Diretta streaming su Sky Go, DAZN

Ore 18.45 – Rakow-Sturm – Diretta tv su Diretta Gol (Sky Sport 251). Diretta streaming su Sky Go, DAZN

Ore 21.00 – Roma-Servette – Diretta tv su Sky Sport 252, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213), Diretta Gol (Sky Sport 251). Diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN

Ore 21.00 – Liverpool-Union Saint Gilloise – Diretta tv su Sky Sport 254, Diretta Gol (Sky Sport 251). Diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN

Ore 21.00 – Tolosa-LASK – Diretta tv su Diretta Gol (Sky Sport 251). Diretta streaming su Sky Go, DAZN

Ore 21.00 – Villareal-Rennes – Diretta tv su Diretta Gol (Sky Sport 251). Diretta streaming su Sky Go, DAZN

Ore 21.00 – Maccabi Haifa-Panathinaikos – Diretta tv su Diretta Gol (Sky Sport 251). Diretta streaming su Sky Go, DAZN

Ore 21.00 – Slavia Praga-Sheriff – Diretta tv su Diretta Gol (Sky Sport 251). Diretta streaming su Sky Go, DAZN

Ore 21.00 – Molde-Bayer Leverkusen – Diretta tv su Diretta Gol (Sky Sport 251). Diretta streaming su Sky Go

Ore 21.00 – Hacken-Qarabag – Diretta tv su Diretta Gol (Sky Sport 251). Diretta streaming su Sky Go

Foto: LaPresse