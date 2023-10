Chi è l’arbitro di Roma-Servette? Fischietto croato all’esordio con i giallorossi

La Roma di José Mourinho si appresta a disputare la seconda sfida del suo percorso nel girone G della UEFA Europa League 2023-2024: i giallorossi saranno di scena all’Olimpico dalle 21.00 per il match contro il Servette, formazione svizzera proveniente dai preliminari di Champions League.

La squadra capitolina, dopo il successo con il Frosinone nell’ultima uscita in campionato, andrà alla caccia del secondo urrà continentale consecutivo: infatti la Roma ha debuttato come meglio non poteva in questa Europa League battendo per 2-1 i moldavi dello Sheriff nell’insidiosa trasferta di Tiraspol. Sebbene l’avvio della stagione sia stato oltremodo faticoso, i supporter giallorossi sperano che d’ora in poi la squadra inizi a carburare con i risultati, i quali miglioreranno per forza di cose se crescerà la solidità della difesa, apparsa fragile specialmente in trasferta.

L’avversario della Roma nella serata di oggi è il Servette, squadra con sede a Ginevra che disputa per la prima volta i gironi della seconda competizione europea per importanza: i granata sono riusciti a trovare la seconda vittoria stagionale nell’ultimo impegno in campionato con il Losanna, mentre in Europa i ginevrini sono usciti sconfitti nell’esordio con lo Slavia Praga per 2-o.

La sfida tra Roma e Servette, il cui via è programmato per le 21.00 di quest’oggi allo Stadio Olimpico di Roma, sarà diretta da Igor Pajac, arbitro classe 1985: il fischietto croato non ha mai avuto modo di dirigere una sfida con i giallorossi, mentre c’è un precedente con una squadra italiana, la Fiorentina, risalente nell’andata dei playoff di Conference League di questa stagione con il Rapid Vienna.

Foto: Lapresse