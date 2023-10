Chi è il capitano dell’Italia con il nuovo CT? L’uomo di fiducia di Luciano Spalletti: riparte il cammino verso gli Europei 2024

Si entra sempre più nel vivo delle Qualificazioni verso gli Europei di Germania 2024. L’Italia dal canto suo si rimbocca le maniche in vista dei due prossimi impegni che, ovviamente, saranno da non fallire in maniera assoluta. Gli Azzurri, capeggiati dal neo-commissario tecnico Luciano Spalletti, saranno impegnati contro Malta (sabato 14 ottobre allo stadio San Nicola di Bari) quindi saranno di scena in casa dell’Inghilterra (martedì 17 ottobre allo stadio di Wembley).

Al comando del girone troviamo l’Inghilterra con 13 punti conquistati in 5 uscite, quindi a quota 7 troviamo Italia, Ucraina e Macedonia del Nord, con la formazione del commissario Luciano Spalletti che, però, ha giocato un match in meno. A quota zero, infine, c’è il fanalino di coda Malta. Come si può evincere, tutto è ancora in bilico.

La nuova era degli Azzurri guidati dal tecnico di Certaldo entra nel vivo con una questione interessante. Chi sarà il nuovo capitano? In questo momento l’Italia ne ha uno “in pectore” e uno reale. Il motivo? Chi dovrebbe indossare la fascia di capitano, ovvero Ciro Immobile, è ai box per un infortunio muscolare occorso in un match della sua Lazio.

Per le sfide a Malta e Inghilterra, quindi, chi sarà il capitano? La scelta è stata fatta ed è ricaduta su Gianluigi Donnarumma. Il portiere del PSG, infatti, vanta già ben 56 presenze in azzurro e, per anzianità, se così si può dire, è il vice-Ciro Immobile. Come ai tempi di Gigi Buffon, quindi, l’Italia avrà un capitano tra i pali, in attesa che la punta biancoceleste possa tornare nelle partite di novembre.

Foto: LaPresse