Chi affronta la Roma agli ottavi di Coppa Italia? Prossima avversaria, calendario, programma, tv, streaming

La Roma di José Mourinho continua ancora ad andare a corrente alternata. Ad un percorso immacolato in Europa League, i giallorossi fanno fatica ad emergere definitivamente in campionato, con 14 punti conquistati nelle prime 10 partite e una striscia di tre successi interrotta dal ko con l’Inter capolista. La Coppa Italia può rappresentare una sorta di ‘ciambella di salvataggio’.

I capitolini scenderanno in campo nella competizione nazionale il prossimo 3 gennaio 2024 con la vincitrice del match valido per i sedicesimi di finale tra Cremonese e Cittadella. La Roma avrà dunque una partita a lei favorevole per poter accedere ai quarti di finale, dove potrebbe esserci un derby della Capitale con la Lazio.

Il match della Roma, così come tutti quelli di Coppa Italia, verrà trasmesso in diretta televisiva sui canali Mediaset che hanno a disposizione i diritti della competizione nazionale. La sfida sarà trasmessa invece in streaming su Mediaset Infinity.

GLI OTTAVI DI FINALE DI COPPA ITALIA

3 gennaio 2024

Roma-vincitrice Cremonese-Cittadella – diretta tv su canali Mediaset, streaming su Mediaset Infinity

