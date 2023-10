Che partite di Europa League si vedono su Sky questa settimana (5 ottobre)? Calendario partite, programma, orario, tv, streaming

La UEFA Europa League 2023/2024 è pronta a tornare in campo nel corso di questa settimana. La seconda competizione europea per club tornerà con tante emozionanti partite per l’esattezza giovedì 5 ottobre. Tutte le sfide in programma saranno valide per il secondo turno della fase a giorni dell’avvincente manifestazione. Si inizierà a partire dalle ore 18.45 quando, tra le tante formazioni, ci sarà l’Atalanta di Gian Piero Gasperini a essere impegnata per giunta in trasferta.

I bergamaschi voleranno sino in Portogallo per vedersela con lo Sporting di Ruben Amorim. E ci si aspetta un incontro entusiasmante ed emozionante: nella gara di esordio la Dea ha vinto per 2-0 contro il Rakow al Gewiss Stadium. Stessa sorte è toccata ai portoghesi che si sono imposti per 1-2 sullo Sturm Graz.

Lo stesso giorno, ma alle 21.00, la Roma di José Mourinho aprirà le porte dell’Olimpico al Servette, formazione svizzera che partirà nettamente sfavorita specialmente dopo lo 0-2 incassato contro lo Slavia Praga. I giallorossi dopo il primo +3 contro lo Sheriff vorranno ripetersi. In ogni caso il palinsesto rimane ricco ed entusiasmante.

Tutte le partite dell’edizione 2023-24 della UEFA Europa League saranno tramesse da DAZN, Sky, NOW e Sky Go. Ricordiamo che sia Sky Sport (sul canale 251) che DAZN ci saranno i canali Diretta Goal dove poter vedere le azioni salienti di tutte le partite. Ecco di seguito il calendario del 2° turno.

EUROPA LEAGUE SU SKY (5 OTTOBRE): LE GARE

Giovedì 5 ottobre

Ore 18.45 – Sporting-Atalanta – Diretta tv su Sky Sport 252, Sky Sport Uno (canale 201), Diretta Gol (Sky Sport 251). Diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN

Ore 18.45 – Friburgo-West Ham – Diretta tv su Sky Sport 254, Diretta Gol (Sky Sport 251). Diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN

Ore 18.45 – TSC-Olympiacos – Diretta tv su Diretta Gol (Sky Sport 251). Diretta streaming su Sky Go, DAZN

Ore 18.45 – Marsiglia-Brighton – Diretta tv su Sky Sport 253, Sky Sport Calcio (canale 202), Diretta Gol (Sky Sport 251). Diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN

Ore 18.45 – AEK Atene-Ajax – Diretta tv su Diretta Gol (Sky Sport 251). Diretta streaming su Sky Go, DAZN

Ore 18.45 – Betis-Sparta Praga – Diretta tv su Diretta Gol (Sky Sport 251). Diretta streaming su Sky Go, DAZN

Ore 18.45 – Aris Limassol-Rangers – Diretta tv Diretta Gol (Sky Sport 251). Diretta streaming su Sky Go, DAZN

Ore 18.45 – Rakow-Sturm – Diretta tv su Diretta Gol (Sky Sport 251). Diretta streaming su Sky Go, DAZN

Ore 21.00 – Roma-Servette – Diretta tv su Sky Sport 252, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213), Diretta Gol (Sky Sport 251). Diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN

Ore 21.00 – Liverpool-Union Saint Gilloise – Diretta tv su Sky Sport 254, Diretta Gol (Sky Sport 251). Diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN

Ore 21.00 – Tolosa-LASK – Diretta tv su Diretta Gol (Sky Sport 251). Diretta streaming su Sky Go, DAZN

Ore 21.00 – Villareal-Rennes – Diretta tv su Diretta Gol (Sky Sport 251). Diretta streaming su Sky Go, DAZN

Ore 21.00 – Maccabi Haifa-Panathinaikos – Diretta tv su Diretta Gol (Sky Sport 251). Diretta streaming su Sky Go, DAZN

Ore 21.00 – Sparta Praga-Sheriff – Diretta tv su Diretta Gol (Sky Sport 251). Diretta streaming su Sky Go, DAZN

Ore 21.00 – Molde-Bayer Leverkusen – Diretta tv su Diretta Gol (Sky Sport 251). Diretta streaming su Sky Go

Ore 21.00 – Hacken-Qarabag – Diretta tv su Diretta Gol (Sky Sport 251). Diretta streaming su Sky Go

Foto: LaPresse