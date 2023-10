Che partita farà Canale 5 nel prossimo turno di Champions League? Programma squadra italiana in chiaro, orario, data

Sta oramai per iniziare il secondo turno della fase a gironi della UEFA Champions League e, le quattro italiane in gioco, scenderanno presto sui vari terreni di gioco. La massima competizione europea 2023/2024 sta già regalando emozioni e continuerà a farlo sino al giorno della finale. Vedremo dove le formazioni della Penisola, riusciranno ad arrivare e se, l’Inter stessa o il Napoli o la Lazio o il Milan, riusciranno a raggiungere l’ultima sfida per tentare di sollevare la Coppa dalla grandi orecchie al cielo: impresa sfiorata da Simone Inzaghi e i suoi lo scorso anno.

Ma nel frattempo si può iniziare a pensare a quello che sarà il prossimo turno, il terzo della fase a gironi. E si può anche dare un’occhiata a quella che sarà la partita trasmessa in chiaro su Canale 5. Si tratta di Union Berlin-Napoli. Tedeschi e azzurri si affronteranno martedì 24 ottobre. Il match inizierà alle ore 21.00 e sarà possibile seguirlo quindi in chiaro ma non solo.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Union Berlin-Napoli, match valido per la 3a giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5 (in chiaro) e su Sky Sport (canali da definire). La diretta streaming sarà presente su NOW, Infinity+, Mediaset Infinity, Sky Go. Non mancherà, ovviamente, la diretta live testuale sul nostro sito OA Sport.

CALENDARIO UNION BERLIN-NAPOLI (24 OTTOBRE)

Martedì 24 ottobre

Ore 21.00 – Union Berlin-Napoli – Diretta tv su Canale 5 (in chiaro), Sky Sport (canali da definire). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Mediaset Infinity, Sky Go. Diretta live testuale su OA Sport

PROGRAMMA UNION BERLIN-NAPOLI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Canale 5 (in chiaro), Sky Sport (canali da definire)

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Mediaset Infinity, Sky Go

Diretta live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse