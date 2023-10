Challenger Olbia, Flavio Cobolli: “Non vedo l’ora di affrontare Jacquet per prendermi la rivincita”

Flavio Cobolli scenderà in campo quest’oggi a Olbia per giocarsi il titolo del Challenger sul cemento sardo, opposto al francese Kyrian Jacquet. Cobolli è stato finora protagonista di un grande percorso e attraverso i suoi risultati è riuscito a conquistarsi l’accesso ufficiale alla top-100 del ranking ATP. Un risultato molto importante per lui, che si era posto questo come target stagionale.

La vittoria in semifinale contro lo slovacco Alex Molcan lo ha proiettato alla posizione n.94 virtuale e ora la sfida contro Jacquet ha il sapore della rivincita. Sì, perché i due si sono già incontrati il 1° agosto di quest’anno sulla terra rossa di San Marino ed è stato il transalpino a prevalere per 6-3 4-6 6-1. Flavio, per questo, avrà ulteriori motivazioni per vincere.

“Contro Jacquet ci ho perso a San Marino (6-3 4-6 6-1), quindi dovrò gestire il match nel migliore dei modi. Per fortuna ho ancora tante energie e non vedo l’ora di scendere in campo. La giornata è stata lunga e impegnativa, anche a causa della pioggia ma durante l’interruzione abbiamo trovato il modo di divertirci ed il pubblico è stato ancora fantastico“, le parole di Cobolli.

Foto: Mattia Martegani