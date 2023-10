Flavio Cobolli vince il Challenger di Lisbona e si avvicina alla top 100

Flavio Cobolli torna a far sentire la propria voce a livello Challenger. Il classe 2002 nato a Firenze, ma romano a tutti gli effetti, porta a casa il torneo di Lisbona, al termine di un’ottima settimana vissuta da testa di serie numero 2. Si tratta anche della vittoria numero 14 nel livello d’accesso al circuito ATP per il tennis italiano.

Al primo turno, Cobolli ha eliminato un redivivo Enrico Dalla Valle per 6-4 5-7 6-0, mentre al secondo turno è toccato all’ucraino Oleksii Krutykh cedere per 7-6(2) 6-3. Ai quarti, invece, sconfitto il francese Calvin Hemery per 6-4 6-3.

Di buona rilevanza il successo in semifinale su Franco Agamenone per 6-4 6-1, mentre l’ultimo atto è stato caratterizzato dalla vittoria per 7-5 7-5 sul libanese Benjamin Hassan, nato a Merzig (Germania), ma rappresentante del Libano sul fronte tennistico e al massimo numero 189 del mondo in carriera.

Simpatico il saluto finale tra i due, che sono in buonissimi rapporti: esultanza stile Cristiano Ronaldo di Cobolli, Hassan a rete gli sorride e mostra un dito medio stile Robredo con Murray a Valencia 2014, di quelli che non hanno il benché minimo intento offensivo. Del resto, subito dopo c’è un abbraccio di quelli che parlano da soli. Questo risultato, che lo rende il secondo italiano di fila a vincere nella capitale portoghese dopo Marco Cecchinato, fa sì che Cobolli avvicini di parecchio la top 100: salirà in particolare al numero 108, con un balzo di 13 posti che lo porta al nuovo best ranking ATP.

Foto: LiveMedia/Roberta Corradin – LivePhotoSport.it