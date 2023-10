Come è cambiato il tabellone di Sinner con le uscite di Medvedev e Rune: non mancano le mine vaganti

Jannik Sinner si è qualificato agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai. Il tennista italiano, reduce dal successo nel torneo ATP 500 di Pechino, ha messo in riga lo statunitense Giron e l’argentino Baez, meritandosi la possibilità di proseguire la propria avventura sul cemento della località cinese. L’altoatesino tornerà in campo martedì 10 ottobre per incrociare lo statunitense Ben Shelton: sarà un testa a testa stellare tra il 22enne numero 4 al mondo e il 20enne numero 20 del ranking ATP, sarà il primo capitolo di un incrocio che potrebbe davvero segnare il prossimo decennio.

Il tabellone di Jannik Sinner è cambiato sensibilmente con le uscite eccellenti degli ultimi giorni. Il russo Daniil Medvedev, che aveva sconfitto mercoledì pomeriggio nella Finale di Pechino, ha perso in due set contro lo statunitense Sebastian Korda e dunque l’azzurro non lo incrocerebbe in un eventuale quarto di finale, ma affronterebbe eventualmente proprio Korda o l’argentino Francisco Cerundolo.

Il potenziale tabellone di Jannik Sinner ha subito anche un altro scossone con l’eliminazione del danese Holger Rune, che è stato travolto dall’americano Brandon Nakashima in due set. Lo statunitense incrocerà il cinese Zhang al terzo turno, con in palio l’accesso all’ottavo di finale da disputare contro il polacco Hubert Hurkacz. Chi avrà la meglio in quello spicchiò si regalerà il quarto di finale verosimilmente contro il norvegese Casper Ruud (atteso dall’ungherese Maroszan) e chi avrà la meglio potrebbe essere proprio l’avversario di Jannik Sinner in un’ipotetica semifinale. Dall’altra parte del tabellone spiccano Carlos Alcaraz, Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas, Taylor Fritz.

TABELLONE JANNIK SINNER A SHANGHAI

Ottavo di finale: vs Ben Shelton (USA)

Eventuale quarto di finale: vs Korda (USA) / Cerundolo (Argentina)

Eventuale semifinale: vs Ruud (Norvegia)-Maroszan (Ungheria) / Hurkacz (Polonia)-Nakashima(USA) o Zhang (Cina)

Foto: Lapresse