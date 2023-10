Calcio, sconfitta rocambolesca per l’Italia Under 19: azzurrini ko in Serbia 5-4

Seconda sconfitta in fila per l’Italia Under 19 di Bernardo Corradi. Dopo il ko con l’Olanda dello scorso 11 settembre, arriva un 5-4 folle in casa della Serbia di Jovan Damjanovic al Metalac Stadion di Gornji Milanovac; non un buon viatico per la nazionale campione europea di categoria, che riaffronterà i serbi tra quattro giorni.

Un primo tempo che ha tenuto almeno dei parametri ‘normali’, chiuso con il punteggio di 1-1. Gli azzurri passano in avanti con il gol di Giulio Misitano al 33′, ma poco prima dell’intervallo arriva il pari del trequartista dell’Eintracht Francoforte Marko Mladenovic.

Partenza sprint dei serbi nel secondo tempo, che in dodici minuti salgono sul 3-1; prima Jovan Mijatovic dopo pochi secondi, poi è ancora Mladenovic a dare il doppio vantaggio ai serbi. Ma arriva la reazione azzurra, che tra il 71′ e l’80’ bucano tre volte la porta avversaria; prima il rigore di Delle Monache, poi arrivano Anghelé e Lipani a portare la squadra di Corradi sul 4-3. Ma non è finita, poiché nel finale la Serbia la ribalta ancora con Vukicevic e Mijatovic al 90′

“È stata una partita intensa – afferma Bernardo Corradi sul sito della FIGC – dove abbiamo avuto il dominio del gioco ma, nonostante ciò, non siamo riusciti a vincere perché loro hanno avuto il merito di sfruttare al meglio diversi episodi. Al netto del risultato finale, il primo tempo di oggi è stato probabilmente il più bello che abbia mai disputato una mia squadra da quando sono in Nazionale: questa partita ci farà crescere molto“.

Foto: LaPresse