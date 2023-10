Canoa slalom, Jessica Fox fa doppietta: vittoria nella canadese e fa suo il titolo di Coppa del Mondo. Lontane Bertoncelli e Micozzi

Jessica Fox si conferma la più forte. L’australiana, dopo il successo di ieri nel kayak, replica anche nella canadese all’ultimo atto di Coppa del Mondo di canoa slalom a Vaires-sur-Marne, luogo dove si svolgeranno anche le prossime Olimpiadi, e alzando la coppa per la sesta volta in carriera, mettendo fine a un digiuno che durava dal 2019.

Inavvicinabile l’australiana, che in un percorso assai difficile e nervoso è l’unica a non compiere errori. E questo fa tutta la differenza di questo mondo: il suo tempo di 106.04 risulta così inavvicinabile, con Martina Satkova (110.08, due penalità) e Mallory Franklin (111.97, due penalità) che le fanno compagnia sul podio.

Per la Fox è l’ennesimo punto esclamativo alla sua stagione: quarta vittoria nel C1 dopo i tre successi e relativa coppa di specialità nel K1. Non c’era Italia in finale: sia Marta Bertoncelli che Elena Micozzi sono state eliminate durante le batterie, non collezionando un posto tra le migliori ventiquattro che si sarebbero giocate la semifinale.

Foto: LaPresse