Canoa slalom, Finali Coppa del Mondo 2023: Giovanni De Gennaro approda in semifinale nel K1

Dopo le finali mattutine del kayak femminile e, soprattutto, della canadese maschile, col successo in casa Italia di Raffaello Ivaldi, proseguono a Vaires sur Marne, in Francia, le Finali di Coppa del Mondo 2023 di canoa slalom, valide anche come Test Event olimpico, dato che si svolgono sul canale che il prossimo anno ospiterà le gare dei Giochi di Parigi 2024.

Nella sessione pomeridiana della seconda giornata, infatti, si sono svolte le batterie del kayak maschile e della canadese femminile, ed in entrambi i casi erano 24 i posti in palio per la semifinale: il format è quello olimpico, con tutti i partecipanti che svolgono entrambe le run delle batterie e la classifica che viene definita col migliore dei due tempi fatti segnare da ciascun atleta.

Dei quattro azzurri in gara, però, due per specialità, soltanto uno ottiene il passaggio al penultimo atto di domani, ovvero Giovanni De Gennaro (Carabinieri) nel K1 maschile, dove invece viene eliminato Marcello Beda (Aeronautica Militare), così come non passano il turno neppure Marta Bertoncelli (Carabinieri) ed Elena Micozzi (Marina Militare) nel C1 femminile.

Nel K1 maschile si qualifica Giovanni De Gennaro, che si classifica sesto con il crono di 90.24, ottenuto nella seconda run, mentre viene scartato il 93.04 della prima (che comunque sarebbe stato sufficiente per la qualificazione), invece non ce la fa Marcello Beda, che si ferma al 39° posto col 97.63 della prima discesa, contro il 101.46 fatto segnare nella seconda.

Nella canadese femminile, invece, vengono eliminate entrambe le azzurre in gara: Elena Micozzi si piazza in 29ma posizione con il tempo di 117.10, ottenuto nella seconda discesa, migliorando il 118.76 della prima, chiudendo proprio davanti a Marta Bertoncelli, che termina 30ma con il crono di 117.81, fatto segnare nella prima run, scartando poi il 118.09 della seconda.

Foto: Pier Colombo