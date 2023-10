Chi gioca oggi in Serie A? Calendario partite 21 ottobre: programma, orari, tv, streaming DAZN e Sky

La Serie A 2023-2024 torna in scena con i match della nona giornata e lo fa oggi con i primi tre anticipi. Oggi, sabato 21 ottobre, alle ore 15.00 apriranno i campioni d’Italia del Napoli in casa dell’Hellas Verona, quindi alle ore 18.00 toccherà ad un interessante Torino-Inter, prima che alle ore 20.45 il Sassuolo ospiti la Lazio in un’altra sfida tutta da decifrare.

Ci attendono, quindi, tre incontri di estrema rilevanza che vedranno impegnate le squadre che poi vedremo in azione nel prossimo turno di Champions League. Il Napoli, reduce dal pesante ko interno contro la Fiorentina cercherà di rilanciarsi sul non semplice campo del Verona.

Alle ore 18.00, poi, vedremo l’Inter impegnata in casa del Torino. I granata, reduci dalla sconfitta nel derby contro la Juventus cercheranno di rifarsi, ma i nerazzurri, dopo il 2-2 contro il Bologna sono a caccia di punti. In serata, infine, la Lazio di mister Maurizio Sarri se la dovrà vedere sul campo del Sassuolo.

I match de sabato della 9a giornata di Serie A saranno trasmessi in diretta streaming su DAZN. Su Sky Sport tutti i match potranno essere seguiti (previo abbonamento) su ZONA DAZN (canale 214) e, per questo canale, anche in streaming su NOW e SkyGO. Su Sky Sport, inoltre, sarà trasmessa Sassuolo-Lazio su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213),

