Calendario Skate Canada 2023: programma, orari, tv, streaming, Grand Prix pattinaggio artistico

Prosegue il Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio artistico. Dopo Skate America la rassegna itinerante fa tappa a Vancouver, sede che ospita Skate Canada, secondo appuntamento del circuito in scena dal 27 al 29 ottobre 2023.

Sarà un evento particolarmente stimolante in chiave Italia, complice la presenza di tre rappresentati motivati a fare benissimo in terra nordamericana. Saranno della partita infatti Lucrezia Beccari e Matteo Guarise, coppia d’artistico di recente formazione pronta a debuttare al Grand Prix con l’ambizione di centrare un piazzamento di lusso.

In campo maschile assisteremo invece alle prestazioni di Matteo Rizzo, a caccia del suo quarto podio nel circuito. Nella gara femminile invece sarà in rampa di lancio Lara Naki Gutmann, alla sua seconda partecipazione. Tra gli altri importante citare Kao Miura, Sota Yamamoto, Kaori Sakamoto, Piper Gilles-Paul Poirier e Danna Stellato Dudek-Maxime Deschamps.

Skate Canada sarà visibile integralmente sulla piattaforma Discovery Plus. Previsti inoltre possibili trasmissioni in diretta e trasmissioni in differita su Eurosport 1, Eurosport 2 e RAI SPORT+HD (palinsesto in fase di elaborazione). Di seguito il programma completo.

SKATE CANADA 2023: PROGRAMMA COMPLETO (orario italiano)

Venerdì 27 ottobre

23:00-00:40 Short program individuale femminile (in gara Lara Naki Gutmann)

Sabato 28 ottobre

00:40-02:10 Rhythm dance danza sul ghiaccio

03:40-05:00 Short program coppie d’artistico (in gara Beccari-Guarise)

05:00-06:45 Short program individuale maschile (in gara Matteo Rizzo)

Domenica 29 ottobre

00:15-2:50 Free program individuale femminile (in gara Lara Naki Gutmann)

02:50-03:50 Free dance danza sul ghiaccio

03:30-6:00 Free program individuale maschile (in gara Matteo Rizzo)

SKATE CANADA 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta TV: al momento non prevista (possibili innesti di palinsesto sui canali Eurosport 1, Eurosport 2 e RAI SPORT+HD

Diretta Streaming: integrale per ogni segmento su Discovery Plus,

Foto: LaPresse