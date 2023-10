Calendario Coppa del Mondo short track Montreal 2023: programma, orari, tv, streaming

La Coppa del Mondo di short track replica in quel di Montreal con il secondo appuntamento stagione. Si corre ancora sul ghiaccio canadese, proprio come nel weekend appena trascorso e che ha portato sicuramente dei buoni risultati per i colori azzurri.

Un fine settimana da quattro podi per l’Italia, ma anche tante altre prestazioni individuali importanti. Si è cominciato il sabato con il terzo posto di Pietro Sighel nei 1000 metri e poi successivamente quello della staffetta mista in una gara davvero rocambolesca.

Successivamente nella giornata di domenica uno splendido secondo posto di Luca Spechenhauser nella seconda serie dei 1000 metri ed il terzo di Martina Valcepina, tornata sul podio quattro anni dopo l’ultima volta. Qualche rimpianto per le staffette, entrambe costrette alla finale B e che cercheranno il riscatto già da questa prossimo appuntamento a Montreal.

Di seguito il calendario, il programma e gli orari e TV della seconda tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di short track, che si disputerà a Montreal. Non ci sarà una diretta televisiva, ma le gare saranno trasmesse in diretta streaming su Discovery+ o sul canale YouTube della ISU.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SHORT TRACK MONTREAL

Venerdì 27 Ottobre

orario ancora da decidere: qualificazioni 500, 1000, 1500m e staffette

Sabato 28 Ottobre

dalle 19.30: quarti di finale, semifinali e finali 1500m (gara1) e 500m. Finale staffetta mista e semifinali staffetta femminile e maschile

Domenica 29 Ottobre

dalle 19.30: quarti di finale, semifinali e finali 100m e 1500m (gara2). Finali staffette femminile e maschile



PROGRAMMA SHORT TRACK MONTREAL: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non c’è diretta TV

Diretta streaming: Discovery+ e canale YouTube della ISU

FOTO: LaPresse