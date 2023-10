Calendario Roma-Servette, Europa League: quando si gioca, data, programma, orario, tv, streaming

La Roma mette momentaneamente in archivio il campionato e si rituffa nel panorama europeo. I giallorossi, infatti, nel corso di questa settimana saranno impegnati nel secondo turno della fase a gironi dell’Europa League 2023-2024 e, nello specifico, affronteranno gli svizzeri di Servette.

La partita rappresenterà l’esordio allo stadio Olimpico nella seconda competizione continentale per club e si giocherà giovedì 5 ottobre alle ore 21.00. Il secondo match del Gruppo G sarà decisamente importante per la formazione allenata da mister José Mourinho dato che, dopo la vittoria sul campo dello Sheriff, proverà a proseguire nel percorso netto.

Dopo la prima giornata i ragazzi guidati dallo “Special One” sono a quota 3 punti a braccetto con lo Slavia Praga, mentre il Servette, allenato da mister René Weiler è reduce da una netta sconfitta per 0-2 in casa proprio contro la squadre della Repubblica Ceca. La Roma parte come favorita. Riuscirà a confermarlo anche in campo?

La sfida tra Roma e Servette, valevole come secondo turno della Europa League 2023-2024 sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport 1 (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Calcio 2 (252). In streaming si potrà vedere su NOW e SkyGO.

Foto: LaPresse