Francia-Italia rugby, Mondiali 2023: dove vederla, programma in chiaro, orario, streaming

L’Italia del rugby chiuderà venerdì sera la sua fase a gironi della Rugby World Cup e con la Francia sarà obbligata a un colpaccio clamoroso per non chiudere qui il suo Mondiale. L’Italia, infatti, ha solo la vittoria come risultato possibile per qualificarsi ai quarti.

Italia che deve dimenticare velocemente il 96-17 subito con la Nuova Zelanda, ma soprattutto dovrà ritrovare quella fiducia scomparsa dopo un quarto d’ora di gioco con gli All Blacks e non più ritrovata. Con 10 punti in classifica gli azzurri devono vincere e non concedere due punti di bonus alla Francia per qualificarsi, altrimenti i Mondiali sono finiti.

Francia sin qui imbattuta dopo le vittorie contro Nuova Zelanda, Uruguay e Namibia, anche se deve fare a meno del suo campione Antoine Dupont. Ma i transalpini sono una squadra molto profonda e sono una delle favorite dei Mondiali, quindi servirà sicuramente la partita della vita agli azzurri per ribaltare tutti i pronostici della giornata.

La sfida tra Italia e Francia è dunque in programma venerdì 6 ottobre alle ore 21.00 all’OL Stadium di Lione. La diretta TV sarà disponibile su Rai 2 HD e su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204). La diretta streaming sarà invece garantita da SkyGO, Now TV e Raiplay.

CALENDARIO ITALIA-FRANCIA, RUGBY

Venerdì 6 ottobre

21.00 Italia-Francia

PROGRAMMA ITALIA-FRANCIA, RUGBY: DOVE SEGUIRE LE PARTITE IN TV E STREAMING

Diretta TV: Rai 2, Sky Sport Uno (Canale 201), Sky Sport Arena (Canale 204)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV e Raiplay

Foto: Michael Steele – World Rugby/World Rugby via Getty Images