Calendario Celtic Glasgow-Lazio, Champions League: quando si gioca, data, programma, orario, tv, streaming

Il turno numero sette del campionato di Serie A in corso non è ancora terminato, ma già da domani sarà tempo di pensare alla seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2023-2024: mercoledì 4 ottobre, alle 21.00, sarà la volta della Lazio di Maurizio Sarri, impegnata in Scozia contro il Celtic Glasgow per la seconda partita del girone F.

La partita di dopodomani rappresenta una vera e propria sliding door per la stagione dei biancocelesti: un successo sugli scozzesi aprirebbe scenari molto interessanti per il prosieguo del cammino europeo, dopo il pareggio casalingo con l’Atletico Madrid, mentre una sconfitta potrebbe portare un’ulteriore delusione in casa Lazio, considerando l’avvio di stagione non esaltante in campionato, dove ora le Aquile navigano mestamente nella parte destra della classifica con soli 7 punti all’attivo.

L’avversario della banda di Maurizio Sarri è il Celtic Glasgow, squadra campione in carica di Scozia. Sebbene i biancoverdi abbiano avuto una storia gloriosa in questa competizione, ormai il livello della squadra di Brendan Rodgers non è più quello di qualche decennio fa. In campionato, il Celtic occupa saldamente la prima posizione in graduatoria, frutto di sei vittorie e un pareggio, mentre il percorso continentale è iniziato male con una sconfitta esterna con il Feyenoord.

La sfida tra Celtic e Lazio, il cui via è programmato alle 21.00 al Celtic Park di Glasgow (Scozia), sarà visibile in tv su Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Now Tv, Sky Go e Mediaset Infinity.

CALENDARIO CELTIC-LAZIO CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024

Mercoledì 4 ottobre

Ore 21.00 Celtic-Lazio – Diretta tv su Sky Sport Uno, Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e Mediaset Infinity

Foto: Lapresse