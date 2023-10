Calendario prossime partite Roma in Europa League: programma, date, orari, tv, streaming

La Roma di Josè Mourinho si avvicina all’appuntamento più importante del suo cammino nel girone G della Europa League 2023-2024. I giallorossi infatti saranno attesi all’Olimpico contro lo Slavia Praga per la terza giornata del suo raggruppamento in una sfida che vale la prima posizione, la quale consegnerebbe l’accesso diretto per gli ottavi di finale.

Con il successo arrivato al cardiopalma sul Monza grazie a una rete di El Shaarawy al 90′, la squadra di Mourinho è risalita al settimo posto in Serie A, staccata al momento di tre lunghezze dalla quarta posizione. Dopo le prime due sfide in Europa, vinte in tranquillità con Sheriff e Servette, la Roma ospiterà i vice campioni di Repubblica Ceca, formazione ostica e di ben altro livello rispetto alle due affrontate in precedenza, anch’essa a punteggio pieno dopo i primi due incontri.

L’impegno successivo in Europa per i capitolini è previsto per il 9 novembre, quando i giallorossi andranno a Praga a sfidare lo Slavia per la sfida di ritorno, dopo la quale si potrà capire il destino delle due squadre. Le altre due partite in programma in trasferta con il Servette (30 novembre) e l’ultimo incontro casalingo del girone con lo Sheriff (14 dicembre), potrebbero risultare ininfluenti ai fini dell’esito del girone se la Roma dovesse uscire indenne dal doppio confronto con i cechi.

CALENDARIO PROSSIME PARTITE ROMA EUROPA LEAGUE 2023-2024

Giovedì 26 ottobre

21.00 Roma-Slavia Praga– Diretta tv su Sky Sport Uno e Tv8, Diretta streaming su Now Tv, Sky Go, DAZN

Giovedì 9 novembre

18.45 Slavia Praga-Roma– Diretta tv su Sky Sport (da definire su Tv8), Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e DAZN

Giovedì 30 novembre

21.00 Servette-Roma– Diretta tv su Sky Sport (da definire su Tv8), Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e DAZN

Giovedì 14 dicembre

18.45 Roma-Sheriff Tiraspol– Diretta tv su Sky Sport (da definire su Tv8), Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e DAZN

Foto: Lapresse