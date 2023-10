Volley femminile, le migliori italiane della 3ª giornata di A1. Caterina Bosetti incanta, Marina Lubian, che partita a Chieri!

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 3ª GIORNATA DI SERIE A1 DI VOLLEY FEMMINILE

MARINA LUBIAN: Che partita della centrale azzurra a Chieri! Chiude i quattro set con ben 19 punti, una rarità per una centrale. Pesano i 4 ace e i 4 muri ma il 58% in attacco non è affatto da scartare.

ALICE DEGRADI: Decisiva nella vittoria di Vallefoglia a Cuneo. Matte a terra ben 19 palloni, anche se l’attacco non è il suo punto forte (37%). Un ace e tre muri ma soprattutto il 60% di ricezione positiva dà una grossa mano alla squadra marchigiana.

CATERINA BOSETTI: Aumentano i rimpianti in chiave azzurra. Vederla giocare a questi livelli è un piacere: il 74% in ricezione, il 57% in attacco che frutta ben 14 punti nella vittoria di Novara a Pinerolo. Da aggiungere un ace e un muro per una partita di grande sostanza.

GIUDITTA LUALDI: Non basta la bella prova della centrale per sbloccare Busto Arsizio che perde al tie break a Roma. per lei ben 18 punti con 3 muri, due ace e un buon 59% in attacco.

LINDA NWAKALOR: Prestazione da campionessa a Milano per la centrale di Scandicci che manda a più riprese in difficoltà l’attacco avversario mettendo a segno sei punti a muro e un totale di 18 punti con il 61% in attacco e anche un muro.

