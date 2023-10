Calendario prossime partite Atalanta in Europa League: programma, date, orari, tv, streaming di tutte le partite

Questa settimana torneranno le coppe europee, le quali arricchiranno il programma calcistico nei prossimi giorni per le seconde giornate delle rispettive fasi a gironi, tra cui quella dell’Europa League 2023-2024: alle 18.45 di questo giovedì, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini sarà di scena a Lisbona con lo Sporting per la sfida più delicata del raggruppamento che, in caso di risultato positivo, aumenterebbe le chance di passaggio del turno come prima del girone.

L’Atalanta è reduce dal pareggio senza reti ottenuto nella sfida con la Juventus: i bergamaschi hanno disputato un match davvero convincente e, stando alla mole di occasioni create, avrebbero meritato di più. La Dea ora può guardare con fiducia alla sfida tostissima dell’Estadio José Alvalade programmata fra tre giorni, crocevia importante del cammino europeo della squadra del Gasp, iniziato al meglio grazie alla vittoria per 2-0 rifilata ai polacchi del Rakow.

L’impegno successivo alla sfida di Lisbona sarà fra tre settimane in trasferta con lo Sturm Graz: gli stessi austriaci saranno l’avversario della Dea il 9 novembre, a Bergamo, due match fondamentali che precederanno il ritorno con lo Sporting Lisbona del 30 novembre, appuntamento a cui i nerazzurri vorranno arrivare già con la qualificazione in tasca, prima di chiudere il girone con la trasferta di Czestochowa con il Rakow due settimane più tardi.

CALENDARIO PROSSIME PARTITE ATALANTA EUROPA LEAGUE 2023-2024

Giovedì 5 ottobre

Ore 18.45 Sporting-Atalanta – Diretta tv su Sky Sport Uno, Diretta streaming su DAZN, Now Tv, Sky Go

Giovedì 26 ottobre

Ore 18.45 Sturm Graz-Atalanta – Diretta tv su Sky Sport, Diretta streaming su DAZN, Now Tv, Sky Go

Giovedì 9 novembre

Ore 21.00 Atalanta-Sturm Graz – Diretta tv su Sky (da definire su Tv8), Diretta streaming su DAZN, Now Tv, Sky Go

Giovedì 30 novembre

Ore 18.45 Atalanta-Sporting – Diretta tv su Sky, Diretta streaming su DAZN, Now Tv, Sky Go

Giovedì 14 dicembre

Ore 21.00 Rakow-Atalanta – Diretta tv su Sky (da definire su Tv8), Diretta streaming su DAZN, Now Tv, Sky Go

Foto: Lapresse