Calendario Inter-Benfica, Champions League: quando si gioca, data, programma, orario, tv, streaming

La UEFA Champions League 2023/2024 è pronta ad andare in scena con il secondo turno della fase a gironi. La massima competizione europea per club ha già deliziato i palati dei tanti appassionati di questo sport e questo torneo con le partite di esordio e tra qualche ora tornerà nuovamente in campo con tantissime partite pronte a riempire i palinsesti di martedì e mercoledì. E soffermiamoci proprio su un match di domani, martedì 3 ottobre, che si giocherà a partire dalle ore 21.00 all’interno di San Siro.

L’Inter di Simone Inzaghi accoglierà infatti il Benfica nell’impianto milanese nella seconda giornata del Gruppo D. I nerazzurri in Champions hanno esordito con un pareggio per 1-1 contro la Real Sociedad e vorranno sicuramente ottenere il primo +3 davanti al proprio pubblico. Ma bisognerà superare un avversario ostico come il Benfica che, nella prima giornata di Champions e a sorpresa, ha perso per 0-2 in casa contro l’RB Salisburgo. Vedremo se l’undici di Roger Schmidt riuscirà a spuntarla o inciamperà nella trappola nerazzurra.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Inter-Benfica, match valido per la 2a giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5 (in chiaro), Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 253. La diretta streaming sarà presente su NOW, Infinity+, Mediaset Infinity, Sky Go. Non mancherà, ovviamente, la diretta live testuale sul nostro sito OA Sport.

CALENDARIO INTER-BENFICA (3 OTTOBRE)

Martedì 3 ottobre

Ore 21.00 – Inter-Benfica – Diretta tv su Canale 5 (in chiaro), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 253. Diretta streaming su NOW, Infinity+, Mediaset Infinity, Sky Go. Diretta live testuale su OA Sport

PROGRAMMA INTER-BENFICA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Canale 5 (in chiaro), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 253

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Mediaset Infinity, Sky Go

Diretta live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse