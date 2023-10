Calcio femminile, Roma a caccia di un nuovo successo contro il Vorskla nel ritorno del 2° turno di Champions League

L’appuntamento è fissato per domani alle 14.30. La Roma affronterà le ucraine del Vorskla Poltava nel ritorno del secondo turno della Champions League di calcio femminile. Le campionesse d’Italia partono da una condizione di grande vantaggio, essendosi imposte all’andate con il punteggio di 3-0 per effetto delle marcature della canadese Évelyne Viens, di Manuela Giugliano e di Valentina Giacinti.

Situazione quindi in ghiaccio e match di domani che, su richiesta della squadra ucraina, si terrà nuovamente al Tre Fontane dal momento che il Vorskla non può mettere a disposizione il proprio terreno di gioco per le note vicende riguardanti il contesto socio-politico attuale.

La formazione di Alessandro Spugna ha iniziato in maniera estremamente positiva la stagione. Al di là della vittoria nell’andata in Europa, le giallorosse sono a punteggio pieno in campionato dopo quattro giornate, con 15 gol realizzati e appena 3 subìti. Tante calciatrici a scrivere il loro nome a referto, con l’austriaca Laura Feiersinger, Giada Greggi, la giapponese Saki Kumagai, Martina Tomaselli e Viens con due realizzazioni.

Una squadra che propone un calcio propositivo per le caratteristiche delle proprie calciatrici, sfruttando l’abilità in cabina di regia di Manuela Giugliano, il dinamismo di Greggi e i movimenti in profondità di Giacinti. Il tutto ben corredato dall’attenzione in difesa, guidata dall’esperta Elena Linari. Per questo, la partita di domani sarà un’occasione per dar seguito al momento positivo, staccando il biglietto per la fase a gironi, il cui sorteggio è previsto il 20 ottobre.

Foto: LiveMedia/Domenico Cippitelli