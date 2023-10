Calendario Ucraina-Italia, qualificazioni Europei 2024: quando si gioca? Data, programma, orario, tv e streaming

L’Italia sarà impegnata questa sera nella trasferta contro l’Inghilterra, valida per l’ottava giornata di qualificazione agli Europei 2024; con i britannici che, con un risultato positivo, sarebbero quasi certi di un posto fra le prime due del girone C, gli azzurri dovrebbero combattere per l’altro posto sull’aereo per la Germania con l’Ucraina.

La selezione di Rebrov è al momento appaiata all’Italia in classifica a 10 punti, ma con una partita in più disputata. Il settimo match degli ucraini ci sarà stasera contro Malta: una più che probabile vittoria, che porterebbe Mudryk e compagni a 13 punti e temporanei secondi.

Ma l’Italia continuerebbe ad avere comunque il destino del girone nelle proprie mani. Anche con una sconfitta in Inghilterra, gli azzurri potrebbero sistemare le cose con un successo sulla Macedonia del Nord nella nona giornata per poi avere due risultati su tre contro l’Ucraina nel match del prossimo 20 novembre che si giocherà alla BayArena di Leverkusen, visto che la nazionale ucraina non può disputare le proprie partite sul suolo natale dopo lo scoppio del conflitto con la Russia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Ucraina-Italia, match valido per le Qualificazioni agli Europei del 2024 che si disputeranno in Germania. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in diretta streaming su Rai Play. Non mancherà la diretta live sul nostro sito OA Sport.

CALENDARIO UCRAINA-ITALIA

20 novembre

Ore 20.45 – Ucraina-Italia – Diretta tv su Rai 1. Diretta streaming su RaiPlay. Diretta Live su OA Sport.

PROGRAMMA UCRAINA-ITALIA: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1

Rai 1 Diretta streaming: RaiPlay

RaiPlay Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse