Calendario Mondiali beach volley 2023: programma, orari, dove vederli in tv e streaming

Quattro coppie, 16 partite con in campo una coppia italiana. E’ tutto pronto per la scorpacciata di beach volley nel Mondiale di Tlaxcala in Messico: nei primi quattro giorni sarà un ciclo continuo di partite la rassegna iridata che vede al via ben 96 coppie, 48 per genere. Quattro le coppie italiane al via, una femminile e tre maschili.

In campo maschile sorteggio tutt’altro che semplice per Enrico Rossi e Daniele Lupo che sono stati inseriti nel gruppo A. Gli azzurri se la vedranno con campioni olimpici e mondiali in carica, i norvegesi Mol/Sorum, sempre protagonisti ad altissimi livelli in questa stagione, gli olandesi Boermans/De Groot e i rappresentanti del Mozambico Monjane/Ainadino Martinho.

Tanta Austria ma girone tutto sommato abbordabile per Adrian Carambula e Alex Ranghieri che nel gruppo E se la vedranno con gli austriaci Horl/Horst, spesso in tabellone principale nell’Elite 16, gli altri austriaci Seidl/Pristauz, coppia da prendere con le molle e i più modesti rappresentanti del Nicaragua Mora/Lopez. Avversari di buon livello per Paolo Nicolai e Samuele Cottafava che se la vedranno nella pool H con gli esperti spagnoli Herrera/Gavira, con gli australiani McHugh/Burnett e con i padroni di casa messicani Barajas/Cruz.

In campo femminile l’unica coppia italiana, Gottardi/Menegatti, è inserita nel girone J con le statunitensi Scoles/Flint, coppia di ottimo livello, le austriache Klinger/Klinger e le costaricensi Quesada/Williams.

La diretta streaming sarà disponibile per tutte le gare in programma sulla piattaforma Volleyballworld.tv disponibile sul web a pagamento. Al momento non è prevista la trasmissione in diretta delle partite del Mondiale di beach volley sulle tv e pay tv italiane.

CALENDARIO PRIMA FASE DEI MONDIALI DI BEACH VOLLEY

Gironi maschili. Pool A. 6/10 22.30: Mol/Sørum (Nor)-Monjane/Ainadino Martinho (Moz), 23.30: Boermans/de Groot (Ned)-Lupo/Rossi (Ita). 7/10 20.00: Lupo/Rossi (Ita)-Mol/Sorum (Nor). 8/10 3.00: Boermans/de Groot (Ned)-Monjane/Ainadino Martinho (Moz). 20: Mol/Sørum (Nor)-Boermans/de Groot (Ned), 23.30: Lupo/Rossi (Ita)-Monjane/Ainadino Martinho (Moz)

Pool B. 6/10 22.30: Åhman/Hellvig (Swe)-Leon/Marcos (Ecu), Hodges/Schubert (Aus)-Pedrosa/Campos (Por). 8/10 17.00: Åhman/Hellvig (Swe)-Pedrosa/Campos (Por), Hodges/Schubert (Aus)-Leon/Marcos (Ecu). 9/10 18.00: Åhman/Hellvig (Swe)-Hodges/Schubert (Aus), Leon/Marcos (Ecu)-Pedrosa/Campos (Por)

Pool C. 6/10 23.30: Krou/Gauthier-Rat (Fra)-Mol/Berntsen (Nor). 7/10 5.00: Partain/Benesh (Usa)-Peter/Hernan (Ven), 20.00: Krou/Gauthier-Rat (Fra)-Peter/Hernan (Ven), 8/10 5.00: Partain/Benesh (Usa)-Mol/Berntsen (Nor), 23.30: Partain/Benesh (Usa)-Krou/Gauthier-Rat (Fra), Mol/Berntsen (Nor)-Peter/Hernan (Ven).

Pool D. 6/10 23.30: George/Andre (Bra)-Jawo/Koita (Gam). 7/10 5.00: Crabb/Brunner (Usa)-Popov/Reznik (Ukr), 8/10 0.30: George/Andre (Bra)-Popov/Reznik (Ukr), 5.00: Crabb/Brunner (Usa)-Jawo/Koita (Gam). 9/10 5.00: George/Andre (Bra)-Crabb/Brunner (Usa), Popov/Reznik (Ukr)-Jawo/Koita (Gam).

Pool E. 6/10 22.30: Ranghieri/Carambula (Ita)-Mora/Lopez (Nca), 23.30: Hörl/Horst (Aut)-Seidl/Pristauz (Aut). 7/10 19.00: Ranghieri/Carambula (Ita)-Seidl/Pristauz (Aut). 20.00: Hörl/Horst (Aut)-Mora/Lopez (Nca). 9/10 0.30: Ranghieri/Carambula (Ita)-Hörl/Horst (Aut), 5.00: Seidl/Pristauz (Aut)-Mora/Lopez (Nca).

Pool F. 7/10 19.00: Ehlers/Wickler (Ger)-Aravena/Droguett (Chi), Schalk/Bourne (Usa)-Kantor/Zdybek (Pol). 8/10 18.00: Ehlers/Wickler (Ger)-Kantor/Zdybek (Pol), Schalk/Bourne (Usa)-Aravena/Droguett (Chi). 9/10 17.00: Ehlers/Wickler (Ger)-Schalk/Bourne (Usa), Kantor/Zdybek (Pol)-Aravena/Droguett (Chi).

Pool G. 7/10 22.30: Pedro Solberg/Guto (Bra)-Ha Likejiang/Wu Jiaxin (Chn). 8/10 5.00: Cherif/Ahmed (Qat)-Blanco/Garcia (Gua). 19.00: Pedro Solberg/Guto (Bra)-Blanco/Garcia (Gua). 22.30: Cherif/Ahmed (Qat)-Ha Likejiang/Wu Jiaxin (Chn). 9/10: Cherif/Ahmed (Qat)-Pedro Solberg/Guto (Bra). 10/10 0.30: Ha Likejiang/Wu Jiaxin (Chn)-Blanco/Garcia (Gua).

Pool H. 7/10 3.00: Cottafava/Nicolai (Ita)-Barajas/Cruz (Mex), Herrera/Gavira (Esp)-McHugh/Burnett (Aus). 9/10 4.00: Cottafava/Nicolai (Ita)-McHugh/Burnett (Aus), Herrera/Gavira (Esp)-Barajas/Cruz (Mex). 10/10 4.00: Cottafava/Nicolai (Ita)-Herrera/Gavira (Esp), McHugh/Burnett (Aus)-Barajas/Cruz (Mex)

Pool I. 7/10 4.00: Evandro/Arthur (Bra)-Galindo/Aguirre (Mex), 5.00: Perusic/Schweiner (Cze)-Alayo/Diaz (Cub). 8/10 20.00: Evandro/Arthur (Bra)-Alayo/Diaz (Cub). 9/10 4.00: Perusic/Schweiner (Cze)-Galindo/Aguirre (Mex), 19.00: Evandro/Arthur (Bra)-Perusic/Schweiner (Cze). 10/10 4.00: Alayo/Diaz (Cub)-Galindo/Aguirre (Mex)

Pool J. 7/10 20.00: Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Pithak/Poravid (Tha). 8/10 0.30: Immers/van de Velde (Ned)-Nicolaidis/Carracher (Aus). 9/10 0.30: Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Nicolaidis/Carracher (Aus), Immers/van de Velde (Ned)-Pithak/Poravid (Tha). 10/10 0.30: Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Immers/van de Velde (Ned), Nicolaidis/Carracher (Aus)-Pithak/Poravid (Tha).

Pool K. 7/10 19.00: Łosiak/Bryl (Pol)-Bassereau/Lyneel (Fra). 8/10 0.30: Grimalt/Grimalt (Chi)-Capogrosso/Capogrosso (Arg), 17.00: Łosiak/Bryl (Pol)-Capogrosso/Capogrosso (Arg), 22.30: Grimalt/Grimalt (Chi)-Bassereau/Lyneel (Fra). 9/10 17.00: Łosiak/Bryl (Pol)-Grimalt/Grimalt (Chi), 20.00: Capogrosso/Capogrosso (Arg)-Bassereau/Lyneel (Fra)

Pool L. 7/10 4.00: Sarabia /Virgen (Mex)-Abicha/El Azhari (Mar), 5.00: Vitor Felipe/Renato (Bra)-Schachter/Dearing (Can). 9/10 4.00: Sarabia /Virgen (Mex)-Schachter/Dearing (Can), 5.00: Vitor Felipe/Renato (Bra)-Abicha/El Azhari (Mar). 10/10: 0.30: Schachter/Dearing (Can)-Abicha/El Azhari (Mar). 4.00: Sarabia /Virgen (Mex)-Vitor Felipe/Renato (Bra).

Gironi femminili. Pool A. 7/10 17.00: Placette/Richard (Fra)-Ahtiainen/Lahti (Fin), 18.00: Ana Patrícia/Duda (Bra)-Rivas Zapata/Chris (Chi). 8/10 18.00: Placette/Richard (Fra)-Rivas Zapata/Chris (Chi), 19.00: Ana Patrícia/Duda (Bra)-Ahtiainen/Lahti (Fin). 9/10 18.00: Ahtiainen/Lahti (Fin)-Rivas Zapata/Chris (Chi), 19.00: Ana Patrícia/Duda (Bra)-Placette/Richard (Fra).

Pool B. 7/10 22.30: Andressa/Vitoria (Bra)-Paulikiene/Raupelyte (Ltu), 23.30: Nuss/Kloth (Usa)-Akiko/Yurika (Jpn). 9/10 0.30: Nuss/Kloth (Usa)-Paulikiene/Raupelyte (Ltu), 3.00: Andressa/Vitoria (Bra)-Akiko/Yurika (Jpn), 22.30: Nuss/Kloth (Usa)-Andressa/Vitoria (Bra), 23.30: Paulikiene/Raupelyte (Ltu)-Akiko/Yurika (Jpn).

Pool C. 7/10 0.30: Agatha/Rebecca (Bra)-Ittlinger/Borger (Ger), 3.00: Hughes/Cheng (Usa)-Albarran/Vidaurrazaga (Mex). 8/10 3.00: Hughes/Cheng (Usa)-Ittlinger/Borger (Ger), 4.00: Agatha/Rebecca (Bra)-Albarran/Vidaurrazaga (Mex). 10/10 3.00: Ittlinger/Borger (Ger)-Albarran/Vidaurrazaga (Mex), 5.00: Hughes/Cheng (Usa)-Agatha/Rebecca (Bra)

Pool D. 7/10 18.00: Hermannova/Stochlova (Cze)-Erika/Michelle (Par). 8/10 0.30: Melissa/Brandie (Can)-Yakki/Mahassine (Mar), 18.00: Hermannova/Stochlova (Cze)-Yakki/Mahassine (Mar). 9/10 3.00: Melissa/Brandie (Can)-Erika/Michelle (Par), 22.30: Melissa/Brandie (Can)-Hermannova/Stochlova (Cze), 23.30: Erika/Michelle (Par)-Yakki/Mahassine (Mar)

Pool E. 7/10 17.00: Gruszczynska/Wachowicz (Pol)-Liliana/Paula (Esp), 23.30: Mariafe/Clancy (Aus)-Almanzar/Payano (Dom). 8/10 17.00: Gruszczynska/Wachowicz (Pol)-Almanzar/Payano (Dom), 23.30: Mariafe/Clancy (Aus)-Liliana/Paula (Esp). 9/10 17.00: Mariafe/Clancy (Aus)-Gruszczynska/Wachowicz (Pol), 18.00: Liliana/Paula (Esp)-Almanzar/Payano (Dom).

Pool F. 7/10 0.30: Carol/Barbara (Bra)-Nnoruga/Franco (Nig), Ludwig/Lippmann (Ger)-Ishii/Mizoe (Jpn). 8/10 3.00: Carol/Barbara (Bra)-Ishii/Mizoe (Jpn), Ludwig/Lippmann (Ger)-Nnoruga/Franco (Nig). 9/10 19.00: Carol/Barbara (Bra)-Ludwig/Lippmann (Ger), Ishii/Mizoe (Jpn)-Nnoruga/Franco (Nig)

Pool G. 7/10 17.00: Hüberli/Brunner (Sui)-Ariana/Karelys (Ecu), Tina/Anastasija (Lat)-Gallay/Pereyra (Arg). 8/10 19.00: Hüberli/Brunner (Sui)-Gallay/Pereyra (Arg), Tina/Anastasija (Lat)-Ariana/Karelys (Ecu). 9/10 20.00: Hüberli/Brunner (Sui)-Tina/Anastasija (Lat), Gallay/Pereyra (Arg)-Ariana/Karelys (Ecu).

Pool H. 7/10 18.00: Stam/Schoon (Ned)-Navas/Gonzalez (Pur), Esmée/Zoé (Sui)-Pavan/McBain (Can). 8/10 20.00: Stam/Schoon (Ned)-Pavan/McBain (Can), Esmée/Zoé (Sui)-Navas/Gonzalez (Pur). 9/10 22.30: Stam/Schoon (Ned)-Esmée/Zoé (Sui), Pavan/McBain (Can)-Navas/Gonzalez (Pur).

Pool I. 7/10 0.30: Cannon/Kraft (Usa)-Álvarez/Moreno (Esp), 3.00: Xue/Xia (Chn)-Torres/Rivera (Mex). 8/10 4.00: Cannon/Kraft (Usa)-Torres/Rivera (Mex), Xue/Xia (Chn)-Álvarez/Moreno (Esp), 10/10 3.00: Álvarez/Moreno (Esp)-Torres/Rivera (Mex), 5.00: Xue/Xia (Chn)-Cannon/Kraft (Usa)

Pool J. 7/10 23.30: Gottardi/Menegatti (Ita)-Quesada/Williams (Crc), Scoles/Flint (Usa)-Klinger/Klinger (Aut). 9/10 3.00: Gottardi/Menegatti (Ita)-Klinger/Klinger (Aut), Scoles/Flint (Usa)-Quesada/Williams (Crc), 23.30: Gottardi/Menegatti (Ita)-Scoles/Flint (Usa), Klinger/Klinger (Aut)-Quesada/Williams (Crc).

Pool K. 7/10 22.30: Müller/Tillmann (Ger)-Alix/Harward (Usa), Tainá/Victoria (Bra)-Dong/Wang (Chn). 8/10 22.30: Müller/Tillmann (Ger)-Dong/Wang (Chn), Tainá/Victoria (Bra)-Alix/Harward (Usa). 10/10 5.00: Müller/Tillmann (Ger)-Tainá/Victoria (Bra), Dong/Wang (Chn)-Alix/Harward (Usa).

Pool L. 7/10 4.00: Gutierrez/Flores (Mex)-Vanessa/Sinaportar (Moz), Vergé-Dépré/Mäder (Sui)-Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Tha). 8/10 4.00: Gutierrez/Flores (Mex)-Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Tha), Vergé-Dépré/Mäder (Sui)-Vanessa/Sinaportar (Moz). 10/10 3.00: Gutierrez/Flores (Mex)-Vergé-Dépré/Mäder (Sui), araphornrapat/Worapeerachayakorn (Tha)-Vanessa/Sinaportar (Moz)

PROGRAMMA MONDIALI DI BEACH VOLLEY: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non è stata ancora comunicata l’emittente che trasmetterà l’evento.

Diretta streaming: a pagamento tutte le partite su Volleyballworld.tv

IL PROGRAMMA DELLE PARTITE DEGLI AZZURRI

6/10 22.30: Ranghieri/Carambula (Ita)-Mora/Lopez (Nca)

6/10 23.30: Boermans/de Groot (Ned)-Lupo/Rossi (Ita)

7/10 3.00: Cottafava/Nicolai (Ita)-Barajas/Cruz (Mex)

7/10 19.00: Ranghieri/Carambula (Ita)-Seidl/Pristauz (Aut)

7/10 20.00: Lupo/Rossi (Ita)-Mol/Sorum (Nor)

7/10 23.30: Gottardi/Menegatti (Ita)-Quesada/Williams (Crc)

8/10 23.30: Lupo/Rossi (Ita)-Monjane/Ainadino Martinho (Moz)

9/10 0.30: Ranghieri/Carambula (Ita)-Hörl/Horst (Aut)

9/10 3.00: Gottardi/Menegatti (Ita)-Klinger/Klinger (Aut)

9/10 4.00: Cottafava/Nicolai (Ita)-McHugh/Burnett (Aus)

9/10 23.30: Gottardi/Menegatti (Ita)-Scoles/Flint (Usa)

10/10 4.00: Cottafava/Nicolai (Ita)-Herrera/Gavira (Esp)

