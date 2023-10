Calendario Feyenoord-Lazio, Champions League: quando si gioca, data, programma, orario, tv, streaming

Domani torna la Champions League 2023-2024. La competizione europea più prestigiosa entrerà nella terza giornata della fase a gironi di questa edizione. Mercoledì, alle 18.45, la Lazio di Maurizio Sarri volerà a Rotterdam per la sfida contro il Feyenoord per la terza partita del cammino continentale nel girone E.

Dopo il successo convincente in casa del Sassuolo, la squadra biancoceleste andrà a giocarsi in Olanda un match di estrema importanza. Con una vittoria, infatti, la Lazio staccherebbe il Feyenoord nella corsa agli ottavi di finale, visto che i capitolini al momento occupano la prima posizione nel raggruppamento a pari merito con l’Atletico Madrid a quota 4 punti, in virtù del pareggio casalingo con i colchoneros e della vittoria sul campo del Celtic.

I campioni d’Olanda del Feyenoord sono al terzo posto nel girone con 3 punti all’attivo, una lunghezza in meno rispetto alla Lazio, frutto del successo casalingo con il Celtic. La sfida di mercoledì sarà il remake del match che, nella passata edizione della Europa League, ha deciso il destino nelle due squadre nell’ultima giornata della fase a gruppi: a vincere fu il Feyenoord, condannando di fatto i biancocelesti alla retrocessione in Conference League.

Di seguito il calendario e il programma di Feyenoord-Lazio, valida per la 3ª giornata del gruppo E di Champions League, che si giocherà mercoledì 25 ottobre alle ore 18.45. La partita sarà trasmessa da Sky Sport Uno e Sky Sport 252, in streaming su NOW, SkyGo ed Infinity+.

