Calendario Union Berlino-Napoli, Champions League: quando si gioca, data, programma in chiaro, orario, tv, streaming

La Champions League tornerà protagonista in questa settimana. Tra le protagoniste di questa tornata tra il 24 ed il 25 ottobre ci sarà il Napoli, che viaggerà fino in Germania per affrontare l’Union Berlino nella terza giornata valida per il girone C.

Gli azzurri sono ancora parecchio altalenanti con la guida di Rudi Garcia. Il ko con la Fiorentina della scorsa settimana aveva messo in crisi l’ambiente, che adesso ha avuto un leggero slancio dopo il successo sul Verona. Bisognerà però dare continuità con i tedeschi, al momento ultimi in classifica.

Il club allenato da Urs Fischer e che vede Leonardo Bonucci nel pacchetto arretrato sta attraversando un periodo nero. Otto sconfitte in fila tra Bundesliga e Champions League, con la classifica che piange in entrambe le competizioni: quattordicesimo posto con soli sei punti in Germania, ancora nessun punto in Europa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Union Berlino-Napoli, match valido per la 3a giornata della UEFA Champions League 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5 (in chiaro), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252. La diretta streaming, invece, avverrà su NOW, Infinity+, Sky Go, Mediaset Infinity. Non mancherà, ovviamente, la diretta live testuale sul nostro sito OA Sport.

CALENDARIO UNION BERLINO-NAPOLI (24 OTTOBRE)

Martedì 24 ottobre

Ore 21.00 – Union Berlin-Napoli

PROGRAMMA UNION BERLINO-NAPOLI 24 OTTOBRE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Union Berlin-Napoli:

Diretta tv: Canale 5 (in chiaro), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go, Mediaset Infinity

Diretta live testuale: OA Sport

