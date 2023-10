Calendario Coppa del Mondo nuoto Atene 2023: programma, orari, tv, streaming, italiani in gara

Dal 13 al 15 ottobre andrà in scena la seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto in vasca lunga. Grandi atleti al via del massimo circuito internazionale e, dopo l’appuntamento di Berlino (Germania), spetterà ad Atene ospitare la rassegna internazionale. Nella capitale greca lo spettacolo non mancherà di certo e ci sarà da divertirsi.

In casa Italia saranno Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi a tenere alto il vessillo italico. Ceccon ha impressionato con le sue prestazioni nella tre-giorni tedesca e ha voglia di dar seguito, mentre Tete è apparso un po’ in ballato nelle specialità della rana. Del resto, questa è una fase della stagione molto particolare e quindi tutto va valutato con attenzione.

Vero è che i crono del veneto (Ceccon) sono stati mirabolanti e in specialità diverse: 200 dorso, 100 stile libero e 100 dorso. Vedremo se l’allievo di Alberto Burlina si cimenterà nelle prove in questione anche ad Atene o se deciderà di cambiare anche per testarsi in qualcosa di diverso.

La seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto ad Atene (Grecia) sarà trasmessa in streaming sul canale Youtube di World Aquatics. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle giornate di gare.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO NUOTO ATENE 2023

Venerdì 13 ottobre

Batterie dalle 09.00

400 stile libero donne

400 stile libero uomini

50 dorso donne

200 dorso uomini – Thomas Ceccon

200 farfalla donne

100 farfalla uomini

200 rana donne

100 rana uomini – Nicolò Martinenghi

50 stile libero donne

50 stie libero uomini

Finali dalle 18.00

18:03 400 stile libero donne

18:12 400 stile libero uomini

18:22 50 dorso donne

18:27 200 dorso uomini

18:35 200 farfalla donne

18:43 100 farfalla uomini

18:49 200 rana donne

18:57 100 rana uomini

19:03 50 stile libero donne

19:09 50 stile libero uomini

19:20 4×100 mista donne

Sabato 14 ottobre

Batterie dalle 09.00

400 misti donne serie lente

50 dorso uomini – Thomas Ceccon

200 stile libero donne

200 misti uomini

100 dorso donne

50 rana uomini – Nicolò Martinenghi

50 farfalla donne

100 stile libero uomini – Thomas Ceccon

100 rana donne

200 farfalla uomini

800 stile libero uomini serie lente

Finali dalle 18.00

18:03 400 misti donne serie veloce

18:13 800 stile libero uomini serie veloce

18:26 50 dorso uomini

18:32 200 stile libero donne

18:40 200 misti uomini

18:47 100 dorso donne

18:54 50 rana uomini

19:00 50 farfalla donne

19:05 100 stile libero uomini

19:12 100 rana donne

19:18 200 farfalla uomini

19:30 4×100 mista uomini

Domenica 15 ottobre

Batterie dalle 09.00

400 misti uomini serie lente

100 farfalla donne

50 farfalla uomini

200 dorso donne

100 dorso uomini – Thomas Ceccon

50 rana donne

200 rana uomini – Nicolò Martinenghi

100 stile libero donne

200 stile libero uomini – Thomas Ceccon

200 misti donne

1500 stile libero donne serie lente

Finali dalle 18.00

18:03 400 misti uomini serie veloce

18:12 1500 stile libero donne serie veloce

18:36 100 farfalla donne

18:42 50 farfalla uomini

18:48 200 dorso donne

18:56 100 dorso uomini

19:02 50 rana donne

19:08 200 rana uomini

19:16 100 stile libero donne

19:22 200 stile libero uomini

19:29 200 misti donne

19:42 4×100 mista mixed

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO NUOTO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canale Youtube World Aquatics.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse