Calendario Champions League 24-25 ottobre: programma, che partite si giocano, orari, tv, streaming Sky, Mediaset e Prime

La UEFA Champions League 2023/2024 sta per tornare. La massima competizione europea per club molto presto, per l’esattezza tra martedì 24 e mercoledì 25 ottobre, allieterà nuovamente le serate dei tanti appassionati di questo sport e questa manifestazione. Tante le partite estremamente interessanti in quello che sarà il terzo turno.

A partire dalla sfida dell’Inter, che accoglierà a San Siro il Salisburgo, passando per Siviglia-Arsenal. Il Napoli volerà in Germania per vedersela contro l’Union Berlin mentre la Lazio, in Olanda, dovrà scontrarsi con il Feyenoord. Occhio anche e soprattutto a PSG-Milan, match affascinante; stuzzica anche Newcastle-Borussia Dortmund. Ma ecco di seguito il calendario e il programma delle prossime sfide di Champions League.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE (24-25 OTTOBRE)

Martedì 24 ottobre

Ore 18.45 – Galatasaray-Bayern Monaco – Diretta tv su Sky (canale da definire). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Ore 18.45 – Inter-RB Salisburgo – Diretta tv su Sky (canale da definire). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go. Diretta live testuale su OA Sport

Ore 21.00 – Manchester United-Copenaghen – Diretta tv su Sky (canale da definire). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Ore 21.00 – Siviglia-Arsenal – Diretta tv su Sky (canale da definire). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Ore 21.00 – Lens-PSV – Diretta tv su Sky (canale da definire). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Ore 21.00 – Braga-Real Madrid – Diretta tv su Sky (canale da definire). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Ore 21.00 – Union Berlin-Napoli – Diretta tv su Canale 5 (in chiaro), Sky (canale da definire). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go, Mediaset Infinity. Diretta live testuale su OA Sport

Ore 21.00 – Benfica-Real Sociedad – Diretta tv su Sky (canale da definire). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Mercoledì 25 ottobre

Ore 18.45 – Feyenoord-Lazio – Diretta tv su Sky (canale da definire). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go. Diretta live testuale su OA Sport

Ore 18.45 – Barcellona-Shakhtar – Diretta tv su Sky (canale da definire). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Ore 21.00 – Celtic-Atletico Madrid – Diretta tv su Sky (canale da definire). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Ore 21.00 – PSG-Milan – Diretta streaming su Prime Video. Diretta live testuale su OA Sport

Ore 21.00 – Newcastle-Borussia Dortmund – Diretta tv su Sky (canale da definire). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Ore 21.00 – Young Boys-Manchester City – Diretta tv su Sky (canale da definire). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Ore 21.00 – Lipsia-Stella Rossa – Diretta tv su Sky (canale da definire). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Ore 21.00 – Royal Antwerp-Porto – Diretta tv su Sky (canale da definire). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

Foto: LaPresse